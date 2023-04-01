「共識是支持最強母雞」　國民黨35位立委挺侯友宜選2024總統

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨以徵召方式提名2024總統大選人選，黨中央積極徵詢潛在及有意願的人選。對於媒體以「挺侯聯盟」報導，指國民黨有10位立委表態挺侯，被列在名單中的2名藍委今（1日）皆否認串聯「挺侯聯盟」。據記者了解，國民黨團共識是挺最強母雞，現任39席立委中其實約有35人挺侯友宜參選2024總統大選，未來有望陸續表態。

國民黨立法院黨團書記長兼國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯3月30日開第一槍，公開稱侯友宜是國民黨在中南部的最強母雞，她將全力支持。有媒體昨以「挺侯聯盟」為標題，指國民黨團齊力具名表態挺侯，「第一波名單」包含立委曾銘宗、李德維、鄭麗文、林為洲、呂玉玲、賴士葆、費鴻泰、吳怡玎及陳雪生。

不過今其中一名國民黨立委表示，侯友宜在2022縣市長大選中贏對手近46萬票，是國民黨現在最強母雞，所以他「被動」受訪時很自然就回應挺侯，但他們並沒有串聯「挺侯聯盟」。另名同樣被列入「挺侯聯盟」的立委也澄清，「沒有什麼聯盟」，大家的共識是支持最強母雞，相信黨團絕大多數人都是挺侯友宜。

據了解，國民黨現任39席立委中，其實大概有35人挺侯友宜參選2024總統大選，未來可能將陸續表態。有藍委坦言，在他的選區有兩派聲音，一個是挺侯友宜，另一個是挺鴻海創辦人郭台銘，他目前的確不方便表態。

另有其他國民黨立委說，已經4月了，他對於侯友宜還未正式宣布參選感到「有點急了」；但他也認為，再急也不能打亂黨中央的步驟，侯得先協調好有意參選的人，並給予相對的尊重，畢竟團結才是勝選的不二法門。