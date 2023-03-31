魯明哲揭運安會高官浮報加班費、搞砸台美合作　陳建仁：我相當震怒

▲立委魯明哲31日質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼運安會前主委楊宏智2月傳出蹺班泡湯後，國民黨立委魯明哲今（31日）揭露，運安會主秘涂靜妮浮報上下班時間來濫領加班費，出國也未依規定寫明出國地點；而運安會代理主委許悅鈴則在近日搞砸與美國加州大學先進運輸技術中心（PATH）的合作。行政院長陳建仁聽聞後神情凝重，直言「我是相當的震怒」，並表示完全不可以原諒，會請政風處及相關單位查處。

陳建仁31日到立法院進行施政總質詢，魯明哲質詢時針對楊智宏被周刊披露上班摸魚後，陳建仁承諾3天內查清一事，詢問陳建仁調查結果，陳建仁坦言，查證結果確實有可議之處。魯明哲又指媒體報導涂靜妮「加班不實」一事，詢問陳建仁近一個月來有無相關指示？陳表示，有請政風處查察，正在查中；楊智宏案證據明確，政風處也到現場了解，而差勤系統部分（指涂靜妮案），確實資料在查證中。

魯明哲說，運安會人士向他表示涂靜妮案已移到行政院，督導結果有無跟你回報？陳建仁表示，還沒。接著，魯明哲表示，涂靜妮案還沒查清楚，運安會就發新聞稿協助澄清，指2021年至2022年因應疫情彈性上下班，若7:30上班，16:30之後就可報加班。

魯明哲羅列運安會副主委許悅鈴（現任代理主委）、專委李綱、專委葉名山、執行長林沛達及涂靜妮等5位高層近2020至2022年加班時數，質疑涂靜妮要求其他同仁用不要請領加班費，用補休代替，但自己卻是報好、報滿，平均每年報請10萬加班費。而以2023年1月9日為例，涂靜妮報加班3小時，時間是16:50起至19:50，回推應是7:50上班，但實際上涂8:33打卡上班，16:35離開，當天未再進辦公室。魯明哲也說，涂靜妮1月報加班6天，每一天都是同樣招數，提前走也提前報加班。陳建仁聽聞後臉色沉重，直言這件事不好也不對

魯明哲又指，涂靜妮2021年2月4日、2022年4月11日、2022年10月19日皆請公假參加桃園都更審議會議，但這會議跟運安會無關，且有2天是搭乘公務車且領該單位的交通費。陳建仁表示，行政院將認真查清，依規定該處置就馬上處置。

魯明哲再指，行政院規定官員出國得詳實填報出國地點，否則將視情節懲處，然而涂靜妮2022年8月15日出國20天，完全未填寫到哪出國，相關人問了好幾次，涂回「為什麼要跟你們說」，結果同年3月7日涂知情該案正在調查，就補登去了荷蘭。

魯明哲加瑪爆料，運安會好不容易爭取到與PATH合作，原定今年3月29日約好要在柏克萊分校簽署MOU，結果簽約沒簽呈，PATH在往來的信中寫明：「運安會因內部矛盾，在未經告知的情況下片面修改雙方已達成共識的新聞稿，移除了關鍵的合作流程和研究主題領域的描述，這種令人困惑的舉動，使MOU的簽署變得毫無意義」。

魯明哲說，這一切的始作俑者，就是代理副主委許悅鈴，在沒有經過對方的同意下，擅自修改原本已經達成共識的新聞稿，從原本的兩頁新聞稿，大幅刪減成一頁，讓對方很氣憤；魯說，3月29日簽約、3月28日才讓人看，這在國際領域上非常惡劣。

陳建仁回應，「我現在聽起來的話，我是相當的震怒」，如果這屬實，完全不可以原諒，他會認真去了解，並請政風跟相關單位查處。