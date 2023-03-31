王道銀行提早發6千　陳建仁：它用「自有經費」先墊付

▲陳建仁31日答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

政府普發的6000元最快領取時間落在4月6日，但王道銀行今（31日）提早撥款給民眾，引發綠委關切。行政院長陳建仁指出，主要是王道銀行戶數較少、金額較小，所以該銀行稱能在連假以前可以用「自有經費」先來墊付。陳建仁也說，行政院有跟王道銀行聯絡，行政院也正在了解，是否仍有銀行會在4月6日前提早撥款。

陳建仁31日率部分部會首長到立法院進行施政總質詢。蔡適應下午質詢時，要求陳建仁、數發部次長李懷仁說明王道銀行提前撥款6000元給民眾一事。陳建仁表示，主要是王道銀行戶數跟金額比較小，所以該銀行稱能在連假以前可以用「自有經費」先來墊付，行政院會全面討論類似這樣情況。

李懷仁說，民眾上網登記完後，資料彙整完會到財經公司，而這筆錢是國庫先撥到台銀，台銀再撥到財經公司，然後財經公司再把錢分配到各個銀行。

蔡適應說，不少委員關切能否提早領取6000元，但行政院、財政部跟數位部則提到，根據行政作業流程，4月6日統一發放是最好的。蔡適應質疑，這是行政命令無法落實嗎？陳建仁回應，王道銀行是先用銀行的自有經費發放6000元，但蔡反問，那麼王道銀行怎麼知道發給誰？李懷仁代答，「這裡面有兩段」，一個是資訊流，另一個是金流，「資訊流已經給它了，金流還沒到它手上，所以它先墊款」，資訊流已經走完，不會變更。

陳建仁透露，行政院有跟王道銀行聯絡，最主要是該銀行人不多。蔡適應要求陳建仁，能否確認4月6日前，有哪一個銀行也能「小確幸」能先領到錢。陳建仁回應，行政院正在了解中。