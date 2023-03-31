馬英九稱武漢包機造成中國困擾　陳建仁難以理解：說法有科學根據？

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九近日在中國大陸參訪時，前往武漢抗疫檔案館參觀，感嘆「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」更直言「中國把疫情初步做了好的控制，是對人類的貢獻。」引起外界譁然。對此，行政院長陳建仁31日受訪時表示，自己無法理解馬英九的講法，大家現在都還在追究武漢肺炎來源在哪？他屈從附和中國的用心在哪？這樣的講法又有什麼科學根據？

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



對於馬英九昨與大陸國台辦主任宋濤會見，聚焦原汁原味的「九二共識」。陳建仁指出，昨天馬英九講很多次九二共識，但中國已經定調九二共識是一個中國、一國兩制，這是台灣人民不能接受的。

陳建仁呼籲，希望馬英九能夠了解台灣人民共同理念，台灣是主權獨立國家，未來在兩岸之間交流的時候，要立基於和平、民主且是對等對話的方式進行，才符合全國人民盼望。

對於馬英九大讚中國防疫有成，陳建仁表示，疫情從武漢爆發後，引起全世界重大危機，包括經濟衰退、超過600萬人死亡，這是真正的事實，中國引起武漢肺炎，以至於擴散到全球，這樣的事實是大家公認的。

而馬英九更語出驚人，稱防疫初期「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」陳建仁回應，現在大家還在追究武漢肺炎來源是否在武漢實驗室，馬英九的講法自己無法理解，無法從事實上理解，這樣的講法有什麼科學根據？他屈從附和中國的用心在哪？