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綠委揭國中小教材業者疑換名持續紅色滲透　教長潘文忠允查處

▲陳建仁、潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁、潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委林楚茵今（31日）指出，2022年被綠委踢爆使用簡體字教材的「力翰」公司疑似借屍還魂，以「拓思」公司之名進入新北、桃園的國小，110年學年度營收近300萬元；另因拓思負責任人曾接受中共官媒新華網採訪，林楚茵憂心國中小教育恐被「紅色力量」滲透。對此，行政院長陳建仁表示確實得好好關注此問題；教育部長潘文忠也稱將針對拓思進行查處。

陳建仁31日到立法院施政總質詢，潘文忠受邀列席。林楚茵質詢時提到，民進黨立委范雲2020年5月指台北市國小教材使用簡體字，教材來自「力翰」，後來力翰雖消失在台灣，但如今拓思在徵才網上的內容、照片與力翰一模一樣，進口教材清單也都相同，皆使用簡體字，且拓思負責人吳志榮曾接受新華網採訪。

林楚茵除認為拓思「借屍還魂」，也指出拓思單單在桃園、新北就有46個班級、近千位學生，營收近300萬元，憂心國中小教育恐被「紅色力量」滲透、「被赤化」。林說，當外界注意文化滲透、文化侵略，現在是否已經向下滲透到學生、老師？甚至據她所聞，這些老師會到中國進行教學。

林楚茵表示，如果是用地方包圍中央的方式作統戰，教育部是束手無策還是視而不見？林也詢問陳建仁是否該把這類問題提升到「國安層級」。

對此，陳建仁表示，這確實要好好關注、解決，縱使中小學由地方教育局主管，但他會請教育部跟教育局好好協調、溝通。潘文忠說，教育部2020年注意到社團、課後教材的問題，因此針對學校聘用社團、課後的師資跟教材訂出一個規定，如果縣市政府發現這類問題就應禁止，教育部也有列為一般統合視導跟補助的標準要求；另外教育部會針對拓思進行查處。

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