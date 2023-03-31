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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大型展演強制「全實名制」堵黃牛？　史哲曝2難點：對觀眾不公平

▲▼陳建仁總質詢 立法院院會 文化教育組 文化部長史哲 黃牛票相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁、文化部長史哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

韓國女團BLACKPINK本月來台召開演唱會，有黃牛票被炒到40萬元。文化部也針對黃牛議題推出草案。而草案並未納入實名制，引起民眾質疑。文化部長史哲31日回應，過去實名制產生非常大量糾紛，不僅讓觀眾進場時間動輒2、3小時以上，也出現大量沒有帶身分證的糾紛，這對觀眾並不公平，經業者反映後，希望用因勢利導的方式降低黃牛問題。

行政院長陳建仁31日率部會首長至立院備詢，民進黨立委沈發惠質詢時詢問黃牛票議題，沈表示，有韓國女團表演黃牛票價一度飆到40萬，黃牛票行為過去只受社會秩序維護法規範，裡面對黃牛處分行為都是行政罰，包含拘留跟1萬8以下罰鍰，跟獲益相比，顯然有許多人願意鋌而走險。行政院有就相關狀況提出一些草案，預告期剛好今天截止。

對此，陳建仁指出，抑止黃牛票行為相當重要，會積極整頓，最主要的就是加重處罰罰則，文化產業相關活動應該讓全民都享受，黃牛的行為應該要加以遏止。

沈發惠追問，民眾有兩點質疑，第一、草案明定，票價調整10%範圍內是容忍的，為何留這樣的套利空間？文化部說是參考澳洲條例，但日本最近也通過相關法案，並未留這樣的空間。

對此，史哲回應，日本在同意的情況下才可以轉讓票券，且確實有很多境外平台經營票券轉換，這並非國內法令可以完全禁止，再者，要杜絕搶票源頭，這次用機器碼搶票入刑法，是相當重要關鍵，畢竟沒有搶票源頭、就沒有黃牛數量。

史哲表示，要導向正向的二手票券交換系統，這個10%的空間是跟民間業者磋商的結果，在10％空間下有一個商業機制、建立健康的二手票券平台，有這樣的平台後也可能折價再轉讓，但必須有人經營平台才能建立機制，並非讓黃牛10%合法化。

沈發惠提出，也有民眾質疑，為何不在修法中直接實施實名制、杜絕黃牛空間？對此，史哲回應，疫情之前大家應該很難想像實名制，疫情期間為了足跡追蹤才產生，但現在疫情已經趨緩，且過去疫情期間大型活動採取實名制，產生非常大量糾紛跟客訴。

史哲提出兩點：第一、讓觀眾進場花費時間非常的長，會產生黃牛票的一定是非常熱門的演唱會，進場人數非常多，也讓進場時間達到2、3個小時以上，這對觀眾並不公平。

第二、出現大量沒有帶身分證的糾紛，一般人會覺得為何看演唱會突然要帶身分證？現場產生僵直、爭議，溝通後，業者也千拜託、萬拜託表示「增加的成本跟觀眾權益損失非常大」，因此希望用因勢利導的方式降低黃牛問題。

沈發惠追問，如果有業者預期銷售狀況造成大量搶購跟轉賣、願意實施實名制，是否可以放入一些獎勵措施？史哲回應，沒有入法是因為最初就有宣誓，有關輔導票券市場跟實名制部分，都可以用政策性補貼進行，會用協調方法處理，政策上會鼓勵實名制、不需入法，也留有跟業者磋商空間。

沈發惠也追問體育賽事部分，教育部長潘文忠表示，體育賽事跟演唱會是有一點差異，運動賽會基本上會有直播，在過去黃牛票情況比較少，會參考文化部做法再研議。

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