撞球正妹「自帶雙球」超火辣　鄉民凍未條暴動！1亮點卻讓人笑了

▲撞球美女的身材相當火辣。（圖／翻攝自instagram／billiards_lovers）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人喜歡在休假時到撞球館放鬆一下，享受悠閒時光，但沒想到還能看到養眼畫面。近日有網友分享一段影片，看到一名女子穿著紅色背心和瑜伽褲，雖然沒有露出過多肌膚，不過完美身材幾乎嶄露無遺，讓人看了大噴鼻血，可是也有眼尖網友發現不對勁，笑說「練到球桿都變形了」。

該名網友在PTT轉發IG「billiards_lovers」的影片，看到畫面中的女子將頭髮綁成馬尾，穿著一件紅色高領削肩背心以及深灰色瑜伽褲，並戴上細框眼鏡，正專注打撞球，不時還會整理一下瀏海。雖然女子只露出手臂，但因為衣服都相當貼身，因此能明顯看到她的S曲線，且上圍相當豐滿，還會跟著她的動作微微晃動，讓人眼睛大吃冰淇淋。

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許多網友看到後，紛紛留言表示「超大」、「你不貼IG我很難感受她撞擊的力道」、「這奶子超級無敵大的啊，怎麼忍」、「自帶球」、「好大喔」，還有網友求問「有人知道她是誰嗎？」不過還沒有人找到這名撞球正妹的IG。

沒想到的是，也有人發現亮點，笑說「球桿都是歪的」、「那是球桿還是老人柺杖啊？」「濾鏡啊，這現在腰應該很粗」、「這個撞球間有空間扭曲？」「仔細看影片，桿子靠近腰附近就會變波浪狀」、「球桿是彎的，超好笑」、「練到球桿都變形了，一定是努力的好選手」。