5萬包養正妹只「開心1次」　他提告要求還錢法官不准

▲高雄林姓男子花5萬元包養正妹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林姓男子在交友網站上認識黃姓正妹，驚為天人，決定以一個月5萬元包養，沒想到正妹拿了錢後，只陪林男到汽車旅館「開心」一次，隨後就避不見面，林男覺得正妹沒有「誠意」，提告要求黃女返還不當得利4萬5000元，但法官審理後認為，兩人的包養契約違反社會道德觀念，屬無效契約，因此判黃女不用還錢。

判決指出，林男是在「ISUGAR愛甜心」交友網站認識，見過面後林男「煞」到黃姓正妹，於是有意包養，黃女在2021年9月3日傳訊息給林男，同意以每月5萬元給林男「包」，成為固定伴侶，約會次數不限，可一起吃飯、看電影、喝咖啡或發生性行為。

過了3天，兩人約見面，林男一見正妹真的長得超正，馬上轉帳5萬元給黃女，黃女收了錢後，也陪林男到去汽車旅館「開心」了一次。

林男指控，黃女在那次之後就以各種理由拒不見面，他才覺得被騙，扣除去汽車旅館一次的5000元，認為黃女應還他4萬5000元。法院審理時，黃女都沒有出庭，也沒有提出書狀作何聲明或陳述。

法官審視林男提出和正妹間的訊息發現，林男約黃女外出時，黃女表示可去林男家，並未拒絕，反而是林男說是疫情嚴重，不方便接待，林男約黃女週六外出時，黃女也回覆說可以，反而是林男說見面沒意思，黃沒誠意交往，問問題不答覆，不用見了。黃女也說「不是我不履行承諾，你想約再找我吧！」，認為黃女並沒有拒絕林男約會見面，且兩人後來因各種事由有意見不合甚或爭吵，也可能是雙方認識漸深後，認為彼此三觀不合、相處不快，很難認定黃女一開始就有詐欺的侵權行為。

而且法官認為，兩人間的包養契約是以金錢作為約會或性交易服務之對價，明顯違反我國之社會一般利益及道德觀念，契約屬無效，因此判黃女不用還錢，全案可上訴。