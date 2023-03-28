波蘭正妹來台半年「爸媽對台灣食物失望」　原因羨煞網友

記者黃翊婷／綜合報導

來自波蘭的正妹Zosia身高175公分，體重49公斤，原本爸媽對於她能住在台灣感到很開心，半年之後卻對「台灣食物」很失望，因為她居然沒有變胖，「他們覺得我可以吃胖一些變比較好看」、「如果你們大家知道吃什麼很容易胖，請私訊我，感激不盡」。

▲Zosia希望能增加體重。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

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不要鬧工作室27日在YouTube上傳新影片，標題為「波蘭正妹來台半年吃不胖，爸媽對台灣食物失望」。影片中，Zosia介紹道，她身高175公分，體重49公斤，自己是覺得還好，但爸媽覺得這樣太瘦了，吃胖一點會更好看，所以爸媽對於她能住在台灣感到很興奮，「我爸媽在YouTube上看過很多台灣美食的影片」、「相信我，我試著要吃很多，但不知道為什麼就是沒用」。

Zosia提到，她很愛台灣的牛肉麵，也喜歡小籠包、水餃、鍋貼、包子、炸雞、炒飯、地瓜球、手搖飲，還有所有與芋頭有關的食物，可是吃了這麼多，這些食物還是沒有轉換成她身體的一部分，「我爸媽覺得只要我待在台灣，我應該要可以變更胖啊」、「如果你們大家知道吃什麼很容易胖，請私訊我（Zosia的IG），感激不盡」。

影片公開之後羨煞許多網友，大家紛紛在留言區表示，很羨慕Zosia吃不胖的體質；也有不少人提出建議，「沒胖到55公斤，是台灣人的錯」、「缺宵夜！雞排、奶茶加滷味當宵夜，1個月後看胖不胖」、「偏瘦的人只吃東西不見得會胖，反而要去運動，運動後去吃東西效果比較好，用這個方法我把我那長期偏瘦的弟弟（184公分、58公斤上下）2個月養到66公斤以上」。