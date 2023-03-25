沒品男搶走「到手棒球」她氣發文　一看帳號全歪樓：挺美眉！

▲球迷妹發文，一票看到她的照片大歪樓。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

對棒球迷來說，看球時可以拿到球簡直是人品爆發，沒想到卻有人直接耍沒品！有正妹球迷24日到球場，看中信兄弟對上樂天桃猿的比賽，換局時有球員拋球上來，她幸運拿到，下一秒卻有男觀眾從她手上搶走球，讓正妹超傻眼，其他人雖然看不下去，但也無可奈何。

妹子在「爆廢公社」表示，在換局時，有球員把球拋上觀眾席，她幸運拿到，結果竟然有別的男觀眾逕自從她手上搶走那顆球，「我已經拿到了，結果有一位男生直接從我手上搶走！」

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原PO說，當時她著急地朝對方大喊「你太誇張了吧！我已經拿到了」，一旁也有人叫男子還球，豈料只得到「直接走掉」的反應，讓正妹都傻了，「怎麼會有這麼沒品的人= =，拿球當紀念品但也別失了格調。」

▲球迷妹子發文抱怨被搶。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，許多人也忍不住譴責，「這位球迷素質令人傻眼」、「身為資深球迷的我，為這種行為感到可恥」、「真的太沒水準了」、「這種行為會讓我理智線斷裂」、「這世道就是不要臉天下無敵」、「有夠沒水準，根本是搶劫。」

也有一大票網友歪樓，被正妹清秀長相吸引，「如果是我才不要搶球，我要搶妳」、「沒什麼好解釋的，妳比較可愛，我站妳這邊」、「這樣真的很不ok，怎麼可以對可愛的女孩這樣？會引起公憤的」、「如果是我，讓給妹子還可要到賴，一舉兩得，真是傻B。」