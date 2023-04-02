北捷偷拍狼！坐短裙正妹對面「喀擦」　正義姊出手按鈴

記者張君豪／台北報導

北捷又傳偷拍事件，3月19日忠孝新生站一名男子上車後，見車上有名外型亮麗著短裙妙齡女子，便鎖定目標坐在該女對面，以手機偷拍其裙底。比鄰而坐的另名女乘客發現，見義勇為告知被害女遭偷拍，立即在車廂內按鈴通報站務人員及捷警到場處理，警方會同捷運站務人員，在出口處將試圖逃逸的男子順利攔下逮捕，全案依妨害秘密罪移送偵辦。

▲北市捷運警發布案例，呼籲搭乘捷運民眾留心偷拍色狼。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

北市捷警三分隊表示，當天警員練文彬、黃瑞益擔服備勤勤務，捷運公司接獲列車司機通報，有民眾於列車上疑遭偷拍。捷警獲報趕赴到場，被害女表示：她搭車要往忠孝復興站，遭坐在對面的男子持手機拍攝裙底，當下自己並不知情。

被害女向警方表示，幸好坐在該男旁邊旁邊的一名女乘客看到，直奔過來跟她說「你被對面那個男子偷拍了！」該女見義勇為、察覺座位身旁邊男子持手機偷拍對面女子裙底舉止，立刻告知女子遭偷拍。

熱心女民眾並將女帶到隔璧車廂，按下列車緊急通話通報站務人員。該名偷拍男子見行跡敗露，慌張移動到其他車廂，並在忠孝復興站下車，急著往出口方向逃離，站長、保全及短裙妹在後狂追，最終於在出口驗票處將該男順利攔下。捷警到場後，在涉案人手機內發現2張偷拍該女子的照片，全案依妨害秘密罪嫌將相關事證移送轄管大安分局續辦。

北市捷運警察隊置出：統計2022年1月至2023年1月間，捷運系統內發生妨害秘密案件共計61件，占雙北捷運系統內刑案比例14.3%，色狼常在捷運手扶梯、廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位。

警方指出：捷運通勤人數多車廂擁擠，常使有心人士有機可趁，加上近來氣溫上升，通勤乘客穿著較輕薄短少，捷警隊呼籲，民眾在人潮眾多的捷運車廂內或是搭乘手扶梯時，應注意附近有無可疑人士貼近或不明閃光，如有疑似遭偷拍或性騷擾之情形，旅客可利用車廂內緊急通話鈕報案、或立即告知捷運站務人員報警處理。

另外北市捷警內部早針對對性騷擾、偷拍熱點建檔監控，警方編排綿密巡邏守望勤務，加上捷運系統內監視器密布，請民眾勿因逞一時私慾觸法而觸法遭移送。

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