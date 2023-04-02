　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷偷拍狼！坐短裙正妹對面「喀擦」　正義姊出手按鈴

 記者張君豪／台北報導

北捷又傳偷拍事件，3月19日忠孝新生站一名男子上車後，見車上有名外型亮麗著短裙妙齡女子，便鎖定目標坐在該女對面，以手機偷拍其裙底。比鄰而坐的另名女乘客發現，見義勇為告知被害女遭偷拍，立即在車廂內按鈴通報站務人員及捷警到場處理，警方會同捷運站務人員，在出口處將試圖逃逸的男子順利攔下逮捕，全案依妨害秘密罪移送偵辦。

▲北市捷運警發布案例，呼籲搭乘捷運民眾留心偷拍色狼。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運警發布案例，呼籲搭乘捷運民眾留心偷拍色狼。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

北市捷警三分隊表示，當天警員練文彬、黃瑞益擔服備勤勤務，捷運公司接獲列車司機通報，有民眾於列車上疑遭偷拍。捷警獲報趕赴到場，被害女表示：她搭車要往忠孝復興站，遭坐在對面的男子持手機拍攝裙底，當下自己並不知情。

▲北市捷運警發布案例，呼籲搭乘捷運民眾留心偷拍色狼。（圖／記者張君豪翻攝）

被害女向警方表示，幸好坐在該男旁邊旁邊的一名女乘客看到，直奔過來跟她說「你被對面那個男子偷拍了！」該女見義勇為、察覺座位身旁邊男子持手機偷拍對面女子裙底舉止，立刻告知女子遭偷拍。

熱心女民眾並將女帶到隔璧車廂，按下列車緊急通話通報站務人員。該名偷拍男子見行跡敗露，慌張移動到其他車廂，並在忠孝復興站下車，急著往出口方向逃離，站長、保全及短裙妹在後狂追，最終於在出口驗票處將該男順利攔下。捷警到場後，在涉案人手機內發現2張偷拍該女子的照片，全案依妨害秘密罪嫌將相關事證移送轄管大安分局續辦。

北市捷運警察隊置出：統計2022年1月至2023年1月間，捷運系統內發生妨害秘密案件共計61件，占雙北捷運系統內刑案比例14.3%，色狼常在捷運手扶梯、廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位。

警方指出：捷運通勤人數多車廂擁擠，常使有心人士有機可趁，加上近來氣溫上升，通勤乘客穿著較輕薄短少，捷警隊呼籲，民眾在人潮眾多的捷運車廂內或是搭乘手扶梯時，應注意附近有無可疑人士貼近或不明閃光，如有疑似遭偷拍或性騷擾之情形，旅客可利用車廂內緊急通話鈕報案、或立即告知捷運站務人員報警處理。

另外北市捷警內部早針對對性騷擾、偷拍熱點建檔監控，警方編排綿密巡邏守望勤務，加上捷運系統內監視器密布，請民眾勿因逞一時私慾觸法而觸法遭移送。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人　臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風　發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫　警專生轟權益遭剝奪！校方回應了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
麥當勞員工中5000萬！離職1年回去上班　原因超意外
6000元「登記失敗」沒入帳！　3方法挽救
汪小菲嗆完大S「真的來台灣」！　IP洩行蹤
7-11「隱藏優惠」只有6天！　他飲恨：太早下了
板南線偷拍狼！　坐短裙正妹對面「喀擦」
張惠妹瘦成鉛筆腿！　醫見食譜震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

高雄轎車轉彎未禮讓直行機車　騎士撞上重摔氣胸不治

快訊／板橋工人踩空6樓墜落　左腳斷裂無生命跡象搶救中

北捷偷拍狼！坐短裙正妹對面「喀擦」　正義姊出手按鈴

快訊／彰化溪州大橋汽機車火警　現場發現一具焦屍

台7線騎士過彎違規超車遭輾斃　砂石車駕駛無罪！

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

快訊／高雄前鎮漁港驚見男浮屍！上身赤裸身分待查

騎車回台東老家太累　他趴超商休息遭警關切...意外揪出被通緝！

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

高雄轎車轉彎未禮讓直行機車　騎士撞上重摔氣胸不治

快訊／板橋工人踩空6樓墜落　左腳斷裂無生命跡象搶救中

北捷偷拍狼！坐短裙正妹對面「喀擦」　正義姊出手按鈴

快訊／彰化溪州大橋汽機車火警　現場發現一具焦屍

台7線騎士過彎違規超車遭輾斃　砂石車駕駛無罪！

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

快訊／高雄前鎮漁港驚見男浮屍！上身赤裸身分待查

騎車回台東老家太累　他趴超商休息遭警關切...意外揪出被通緝！

陳晨威漏踩壘包　王威晨「鷹眼」發威：從壘包後面來怪怪的

「因為T-ara芝妍笑聲」才娶她　運動員尪霸氣：她撒嬌只有我看得到

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

K湯弟火力全開單場三響砲　狂敲8打點締造生涯新高

綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

6000元「登記失敗」沒入帳　3方法挽救

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

社會熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

快訊／連假第2天　國1凌晨重大車禍2死1傷

狒狒之死引抵制　六福村連假首日未見人潮

人妻搭上房仲！戰遍南部汽旅　她愛瘋：敢用命拿孩子

國一7車連環撞！2人噴飛亡　現場畫面曝

老牌醬油爆醜聞　董事長特助強脫女經理內褲

快訊／連假Day 2「國道火燒車」！回堵5km

小三戴正宮戒指示威　嫌「下面臭傳染給我」

「你是處男嗎」她想吃16歲小鮮肉　亂摸下場慘了

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網

快訊／連假第2天　國3「6車追撞」紫爆回堵中

國道追撞21歲情侶噴飛雙亡　疑未繫安全帶

更多熱門

相關新聞

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

有些人喜歡在休假時到撞球館放鬆一下，享受悠閒時光，但沒想到還能看到養眼畫面。近日有網友分享一段影片，看到一名女子穿著紅色背心和瑜伽褲，雖然沒有露出過多肌膚，不過完美身材幾乎嶄露無遺，讓人看了大噴鼻血，可是也有眼尖網友發現不對勁，笑說「練到球桿都變形了」。

房東月開48萬找新租客　東區「頂呱呱」霧煞煞：租約還很長

房東月開48萬找新租客　東區「頂呱呱」霧煞煞：租約還很長

5萬包養正妹只開心1次　提告要求還錢吞敗

5萬包養正妹只開心1次　提告要求還錢吞敗

她曝爸媽對台灣食物失望　原因羨煞網

她曝爸媽對台灣食物失望　原因羨煞網

市民大道最醒目安全帽店求售3.5億　對面房仲也驚呆

市民大道最醒目安全帽店求售3.5億　對面房仲也驚呆

關鍵字：

捷運警察隊忠孝復興忠孝新生短裙正妹偷拍

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

「女友2年不給碰」金鐘主持人提分手

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面