因應極端氣候　南消二大「消防水源救災地圖」再升級！

▲台南市水情燈號自3月1日起，已由黃燈轉為「減量供水」的橙燈，消防局第二大隊積極盤點轄內可用水源，結合Google Map導航定位功能，供水源官以最快速度找到水源或替代水源救災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南水情燈號自3月1日起，轉為「減量供水」橙燈，影響消防搶救甚鉅，為強化火災搶救，確保消防水源供應無虞，消防局第二大隊積極盤點轄內可用水源，包含消防栓、大樓、工廠專用蓄水池、水資源回收中心、抗旱水井及林班地儲水設施…等等，結合Google Map導航定位功能，供水源官以最快速度找到水源救災。





消防局局長李明峯表示，極端氣候造成乾旱災害越來越頻繁且越來越嚴峻，消防單位救災用水將面臨嚴峻考驗。因此，消防栓無法供應時之備用水源尋找更顯重要。二大隊盤點轄內可用水源，以備不時之需，如同決策都需要一個Plan B(備用計畫)，消防救災亦是如此。此外，消防局也配合市長黃偉哲節水政策，火警勤務結束後，救災車輛至鄰近水資源回收中心(柳營、官田、仁德、虎尾寮、安南、安平及永康)取用回收水，不但可節省民生用水又兼顧環保，可說是一舉兩得。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，火災發生時，水源供應不中斷是第一要務。本次因應南台灣降雨量創30年來新低，積極尋找救災水源成為刻不容緩之課題。除了原本列管1203支消防栓外，本次特將水資源回收中心（官田、柳營）、抗旱水井（官田區番子田742地號）、林務局林班地儲水設施159處及消防專用蓄水池57處納入消防水源救災地圖APP，因應極端氣候，與時俱進，以守護市民生命財產安全。