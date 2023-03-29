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老福機構應變有撇步面對火災不必愁　南消四大聯合護理之家辦應變演習

▲南消第四大隊結合善化區永善護理之家人員，舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消第四大隊結合善化區永善護理之家人員，舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓護理之家場所內住民，能有個安全且安心的長期居住環境，南消第四大隊特別結合善化區永善護理之家人員，舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練，共計出動各式消防車及救護車共計12車50人次。

本次演練模擬該機構二樓後側病房不慎發生火災，以夜間編組演練人員之最少人力進行應變兵棋推演，強化外籍照服員自衛編組能力，且因應場所以越籍看護居多，業者準備自衛消防編組演練越語版本教材供員工使用。員工以「RACE」原則進行演練，R（Remove、Rescue）：救援疏散、A（Alarm）：立即通報、C（Contain）：侷限火煙、疏散住民或就地避難、E（Extinguish、Evacuate）：初期滅火，再結合警消人員進行實兵疏散演練。'

▲南消第四大隊結合善化區永善護理之家人員，舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外因機構5樓收治重症臥床有插管氧氣維生系統患者，在避難上採同樓不同防火區劃就地避難為原則，因此機構硬體方面強化就地避難房間隔間置頂工程、水道連結型自動灑水設備、119火災通報裝置。

▲南消第四大隊結合善化區永善護理之家人員，舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外清明節將至，善化分隊也利用此機會宣導機構長者、工作人員掃墓「4不2記得原則」，「不任意燒雜草」、「不隨意丟菸蒂」、「不讓冥紙飛揚」、「不放爆竹煙火」、「記得隨手收垃圾」，希望清明佳節家屬探望機構長輩時，能透過長輩宣導不焚燒冥紙、雜草等觀念，共同努力減少墓地火警。

▲南消第四大隊結合善化區永善護理之家人員，舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保指出，因機構屬老舊醫院改建，動線規劃不易疏散，除定期進行演練外，也應強化員工及外籍照服員自衛編組能力，善用場地特性與永安護理之家採用區域聯防機制，互相支援進行緊急應變及安置作業，確保火災發生時人員能安全無虞。

消防局局長李明峯亦指出，老福機構之防災應變，應做好事先防範，才能降低災害損失。不僅落實場所自衛編組演練外，更要強化場所內消防安全設備並確保火災發生時防火區劃的完善性，才能有效降低火災發生所造成的危害，為每位住民打造一個安心、安全的宜居環境。

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