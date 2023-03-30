預算通過了！　南消增180人員額及超勤加班費提高至19000元過關

▲台南市消防局請增180人之人事費及外勤消防人員每人每月超勤加班費自1月1日起，自17000元調整為19000元，所需預算獲市議會審議通過，有效提振士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為因應「釋字785號解釋勤休調整案」，配合改善消防人員勤休制度，消防局請增180人之人事費及外勤消防人員每人每月超勤加班費自1月1日起，自17000元調整為19000元，所需額外增加人事費經編列追加預算，獲市議會審議通過，有效激勵消防人員工作士氣。

消陰局指出，消陰局請增編制員額477人，已於2022年10月完成修編，修編後台南市消防服務人口比將達1:1100，將優於消防署所提2023年全國消防服務人口比預期目標1:1300。

消防局考量人員健康權，並為達成消防署頒布之「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」逐步降低外勤同仁每月超時服勤時數，經黃偉哲市長同意2023年請增預算員額180人，居六都消防局於年度內請增預算員額數之冠。請增180人之人事費及外勤消防人員每人每月超勤加班費自2023年1月1日起，自17000元調整為19000元，所需額外增加的人事費經編列追加預算，獲台南市議會支持，經臨時會審議通過，有效激勵消防局工作士氣，消防局業規劃人力增補計畫，向消防署積極爭取納入警察特考，加緊建置合理消防人力。

消防局說，歷年來在市長及市府團隊、市議會均年年支持各式消防裝備、車輛、器材等增購或更新，可見台南市對於消防工作的支持與認同，消防局在六都消防局內各項評比成績有目共睹，皆靠台南市所有消防警義消弟兄的辛苦與努力，消防局將以正面的態度來思考、回應與改善，創造更友善、更符合消防同仁需求的工作環境！