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強化企業自主防災　南消六大攜手東佑達自動化科技辦搶救演練　

強化企業自主防災　南消六大攜手東佑達自動化科技辦搶救演練　

▲東佑達自動化科技公司，為提升廠區內員工自主應變能力，與台南市消防局第六大隊合作，辦理初期自主應變兵棋推演及實兵演練，以印證其推行成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

東佑達自動化科技公司，為提升廠區內員工自主應變能力，與台南市消防局第六大隊合作，從事前的廠區之結構、環境、設備等及員工應變模組進行討論，並研商適合該廠區之自衛消防編組模式，29日更辦理初期自主應變兵棋推演及實兵演練，以印證其推行成效。

強化企業自主防災　南消六大攜手東佑達自動化科技辦搶救演練　

這次演練內容模擬因為發生芮氏規模6.5的地震導致廠區1F出貨區上方線槽內電線斷裂，並引燃廠區內之紙板造成火災，另外有一名作業員工於地震時遭受掉落物砸傷，無法自行脫困。廠區內立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報聯絡、避難引導、安全防護及救護班運作，待消防局救災人車抵達現場後，廠區指揮官與消防指揮官進行救災資訊交接後，展開佈線滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據、人命救助等。

強化企業自主防災　南消六大攜手東佑達自動化科技辦搶救演練　

第六大隊大隊長邱淵明表示，期望藉由本次的自主演練，強化場所人員突發事件的應變能力，更讓場所人員熟悉自己編組任務與相關處置方式，提升應變能力，進而減少災難發生時生命財產損失。

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消防局局長李明峯表示，「自己財產自己護，即時消災才是福」係推動企業初期自主應變的主要目標，積極輔導推動企業自主防災工作，透過演練與企業建立共同救災語言，更進一步可了解廠區之危害因子，從而擬定良好之作戰策略，除可保障人員生命安全外更可減少企業之財產損失。達到企業攜手消防機關共同防災目的，讓企業能永續經營。

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東佑達自動化科技公司，長期專注發展專業自動化的小型機器人，包含滑台模組、電動缸、電動夾爪、線性馬達機械手、桌上型機器人、無人搬運系統等自動化關鍵模組產品之製造。而安南區新吉廠是近年新完工之廠區，延續該公司對於產品高品質的要求，對於廠區環境及人員的安全更是重視。東佑達公司平時定期邀請轄區安南消防隊至廠區內辦理自衛消防編組、防災知識及CPR等訓練。

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