太陽光電系統自主防災講習　南消強化日照機構應變能力

▲台南市消防局第二大隊南化分隊，與南化日間照顧中心辦理自衛消防編組演練時，強化消防單位應付太陽光電系統火災的搶救安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊南化分隊，與南化日間照顧中心辦理自衛消防編組演練時，進一步熟悉太陽能板設備概念、設備組成、以及緊急應變處置等課程，盼日照機構能於自衛消防編組演練，熟悉太陽光電設備災害的緊急處理程序，並強化消防單位應付太陽光電系統火災的搶救安全。

隨著台灣步入高齡化社會，年輕人口外移的偏鄉山區人口組成更是以中、老年人口為主，為強化老人照護機構消防應變能力，並提升消防單位與日照機構的太陽光電設備場所搶救知識，台南市消防局南化分隊，特邀金亞洲光電公司技術人員，於南化日間照顧中心辦理自衛消防編組演練時，介紹太陽能板設備概念、設備組成、以及緊急應變處置等課程。

消防局第二救災救護大隊長王騰毅表示，台南市愈來愈多公、民營機構於場所頂樓設置太陽能板，該系統一般配有太陽光電組列、直交流電轉換器(inverter)及電力調節器等，消防救災人員面對太陽光電系統災害需熟悉斷電位置、滅火方式等必要資訊，此次邀請金亞洲光電股份有限公司介紹太陽光電設備滅火搶救注意事項，使消防人員於面臨災害現場時能處變不驚，展現嫻熟的救災技巧，安全且有效的保障民眾的生命、財產安全。





消防局長李明峯表示，日間照護機構之特性為老人托護期間在上午時段，夜間無收容行為亦無員工上班。自衛消防編組演練著重於初期應變，對於護病比高之老人照護機構更顯重要，且照顧之長者行動較緩慢不便，若機構內之各層級員工能熟悉自身於編組演練內之角色，於災害發生時之通報、滅火、以及協助長者們的避難疏散的流程將更有效率，進而減低災時損失。