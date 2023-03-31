南消發送「環保平安袋」　掃墓祭祖掃得環保祭得平安

▲台南市消防局第四大隊山上分隊發送「環保平安袋」宣導品，籲請民眾小心防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區南洲里納骨塔，位於公墓旁時常會有民眾前來祭拜，尤其適逢清明連續假期前夕，許多民眾會接續前來此公墓掃墓祭祖，為最佳清明掃墓相關防災宣導注意事項推廣時機，並進一步加強其他各項重要防火防災觀念。

為防範於未燃，山上分隊針對清明節公墓警戒暨宣導勤務，以消防車、機車巡邏及定點警戒方式實施，結合義消、婦宣姊妹至轄區易發生公墓火警處，宣導民眾「清明掃墓四不二記得」，提醒民眾掃墓時集中焚燒、減少火源落地機會，並發放水袋，提供民眾撲滅餘燼。

今年特別於現場發送「環保平安袋」宣導品，是由環保袋結合「祭祖掃墓不用火，環保又平安」的掃墓新觀念，並在提供水源處現場吊掛吸睛的消防車造型氣球，上面印有「四不二記得」宣導懶人包，讓民眾掃墓祭祖「掃得環保、祭得平安」。

第四大隊大隊長蔡國保表示，災前的預防工作絕對有其必要性及重要性。轄下各分隊於清明期間皆至轄內各公私立墓園加強宣導工作、巡邏及警戒任務，並提供小水袋和水源供民眾撲滅餘燼可自行取用，預防清明祭祖不慎引起公墓火警，造成大量救災能量及資源消耗。

消防局局長李明峯亦呼籲，清明時節林野墓地火災事件頻傳，消防人力吃緊及水資源缺乏問題更為嚴重，尤其中南部地區少雨，各區水資源珍貴，面對大範圍面積的墓地區域雜草火災，更會是水資源缺乏時期的艱難挑戰。倘是有行為人故意引火燃燒時，將依消防法處新台幣3000元以下罰鍰，亦可能觸犯「空氣汙染防制法」及「刑法公共危險罪」，請民眾切勿以身試法。