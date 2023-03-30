40級分可過台大個人申請一階　醫學系59級分「土木系最熱門」

▲台大個人申請第一階段篩選結果公布，4科40級分就可通過一階篩選。（圖/記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學申請入學第一階段結果今天（30日）出爐，台灣大學指出，今年因鐘擺效應，土木系去年一階篩選門檻為42級分，今年報名人數大爆發達到1181人，成為今年台大報名數最多的熱門科系，超篩人數達64個，一階門檻也回升到50級分，另台大醫學系一階篩選門檻也回升到59級分，另4科只要達到40級分，就可通過台大個人申請一階。

台大註冊組主任李宏森指出，今年台大申請入學招生名額為1778人，比去年增加28個，今年共有1萬7571人次報名，較去年增加約4789人次，而通過一階篩選為5576人次，較去年增加438人次，其中4科通過台大一階門檻，總級分最低為40級分，3科總級分最低為37級分，但科系不便透露。

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在台大醫學系部分，去年出現4科58級分的歷史最低門檻紀錄，李宏森表示，今年醫學系預計招收51人，比去年多1人，故一階篩選名額為102人，因為沒有去年數A超難狀況，故有271人報名，最後135人通過，超篩33人，最後4科滿級分為55人，其餘80人為59級分，而今年醫學系也會列備取，避免去年出現缺額狀況。

而往年台大最熱門科系為資工與電機系，但今年反而變成土木系，李宏森分析，因為去年土木通過一階門檻為42級分，很多學生可能認為有機會錄取，導致出現鐘擺效應，吸引1181人報名，成為今年台大報名人數最多的最熱門科系，超篩人數達64個，一階門檻也回升到50級分，但超篩最多為機械系68個。

至於電機與資工系部分，李宏森指出，雖然不是報名人數最多，但電機系通過一階篩選270人當中，108人為滿級分，資工系共167人通過一階篩選，其中有過半、也就是86人為滿級分，凸顯這兩個系的熱門與激烈競爭程度。

通過第一階段篩選考生，接著就是二階甄試，李宏森提醒，台大預計5月4日到7日報名，而且最後兩天為六、日，5月18日到28日進行甄試，5月20、21日將有11校系進行共同筆試，請考生記得依照規定時間報名。