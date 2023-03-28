青年圓夢有撇步　台南就業中心助攻提升競爭力

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，透過青年職得好評計畫，協助超過168位青年朋友找到自己理想工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

青年節即將來到，有青年還不知夢想在那裡，也有青年不知為何「履」試不中？勞動部雲嘉南分署台南就業中心，透過青年職得好評計畫，為青年勾畫出未來的方向，並透過履歷撰寫指導、模擬面試等就業諮詢服務，協助超過168位青年朋友找到自己理想工作，且穩定就業滿3個月以上，獲勞動部3萬元就業獎勵金。

現年24歲的小晴，原本就是行銷流通管理系畢業，在校成績名列前茅，專研行銷分析技巧、品牌經營、社群網站經營等專業。囿於家庭及經濟因素，她選擇在超商打工賺取生活費及學費，合計近4年工作經驗，即將晉升店長，卻心心念念行銷企劃的夢想。

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小睛鼓起勇氣走上轉職之路，數次投遞行銷企劃相關職缺，因無經歷未有所獲，所幸由雲嘉南分署台南就業中心的就服員邀請小晴，參加青年職得好評計畫。經就服人員協助，發現小晴求職目標明確，但履歷自傳未能凸顯就業優勢及面試時較難自信表達，立即為她製定一套求職策略，先透過職涯測評工具分析並建議投遞職類，再藉由小晴超商歷練強大抗壓性、時間管理、傾聽及解決顧客需求等優勢，強化個人履歷自傳的吸晴度。另一方面加強面試技巧演練，提升面試成功率。經過2個月的努力，小晴成功獲得南投頂級民宿「老英格蘭」客戶接待及行銷工作，小晴說：「很開心善用自己的長處在職場上，現在更希望為旅宿業的經營流程、品牌形象營造等發揮所長。」

28歲的小宇，從小熱愛繪圖及創作設計，5年前美術系畢業後，考量家中經濟，至金融業工作，小宇一路從介紹理財商品及客戶開發電話行銷專員做起，到櫃檯存匯專員負責櫃檯收付及電話客服等工作，已能獨當一面並養成井然有序處事態度。然面對已熟悉且薪資穩定的金融業，小宇還是無法忽視心中潛藏對繪圖及創作設計的悸動。在經濟允許下，決心做回自己，並參與政府數位行銷廣告設計班的訓練。

小宇多次投遞相關工作卻全無所獲，開始懷疑自身職能是否適合走美編設計領域？在一次就業中心關懷的電話中，小宇得知勞動部「青年職得好評計畫」，經過就業中心提供就業諮詢，協助重新盤點個人優勢能力、自我興趣、工作氣質、價值觀等，並對行美編行銷的就業市場有更完整的認識，經過履歷自傳內容討論與調整後也更能呈現個人優勢吸引雇主青睞，也穩定了尋職過程中的焦慮緊張，在邁向美編設計工作領域時更加有自信。經過幾次面試後，小宇也接到了「聖沐生技有限公司」美編行政人員的工作，至今就業逾4個月。終於踏入美編工作的小宇說：「很感謝就業中心的即時協助，這份工作不僅重拾兒時夢想，也充滿活力及挑戰，真的很開心。」

參與計畫的青年朋友們均表示，能夠得償所願從事自己一直以來所嚮往的工作，真的很開心，也更有動力打拚。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，青年朋友對工作抱持熱情非常重要，找尋自己的適才適所，發揮自己的強項，是很重要的職涯選擇。相信有不少像小晴及小宇在為夢想而默默努力卻被拒之門外的青年。勞動部青年職得好評計畫，為失業青年釐清職涯發展方向、提升求職技巧，並運用工作卡（職涯履歷表）展現個人就業優勢等解決青年尋職困難問題。且受僱連續達3個月以上還可申請就業獎勵金3萬元。歡迎15歲至29歲青年躍踴參與，洽詢電話06-2371218。