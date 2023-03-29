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就愛吃素食！　葉倸君靠微創貸款開餐館圓夢

▲來自嘉義的30歲的葉倸君，向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在台南創業開蔬食餐館圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來自嘉義的30歲的葉倸君，向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在台南創業開蔬食餐館圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自嘉義的30歲的葉倸君，為推廣素食健康餐飲，在台南創業開蔬食餐館，因缺乏資金，向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在專業顧問介入輔導下，店面挺過疫情低潮，主打健康天然與創意料理，店內熱賣的素肉骨茶麵、鹽酥香雞排飯等用料豐盛，口味清新不油膩，深受附近上班族、素食族青睞。

「沒有過不去的坎」，談起創業初期就遭遇疫情，最慘時1天只有不到3千元營業額，且持續2個月，回想那段低潮，葉倸君說堅持與信念很重要，後來與創業顧問討論，調整行銷策略，主攻便當族群，同時開發真空包，推出集點活動增加顧客回流率，知名度才逐漸打開，業績穩定成長，讓她創業路能延續下去。

「聽到客人因喜歡而光顧就很開心」；回想創業契機，葉倸君笑說是神明指示，大學時期就設立目標要開店，後來在知名連鎖咖啡店工作，從打工小妹一路做到值班經理，從中學到帳務管理、顧客應對、員工管理、連鎖經營等技巧，2年多前覺得時機成熟，看準素食人口商機龐大，加上自己也喜歡吃素食，透過乾媽的資源與牽線，開設「尚品丰素食館」，並向勞動部申請創業貸款，一圓創業夢。

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▲來自嘉義的30歲的葉倸君，向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在台南創業開蔬食餐館圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

秉持創新餐點的理念，葉倸君不斷研發新菜單，並堅持少油、少鹽的蔬食料理，提供麵食、便當套餐、炸物滷味、真空包等，另配合節日推出年菜、春捲、粽子、月餅等，讓消費者有更多選擇。此外，為使產品多角化經營，葉倸君還開發椒麻口味乾拌麵，成功打入國內素食超市通路，目前乾拌麵佔整體營收2成左右，現也著手開發素燥、麻醬等新口味的乾拌麵。

葉倸君建議想創業的民眾，創業資金調度很關鍵，只要周轉不靈就可能放棄，建議要創業的人可多運用政府資源，除提供貸款資金，亦有課程、輔導顧問提供協助；對於未來，葉倸君還要持續升級、創新菜色、建立SOP流程，預計3年後開放加盟，讓更多人吃到健康的蔬食料理。

▲來自嘉義的30歲的葉倸君，向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，在台南創業開蔬食餐館圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，創業不難，難的是否有做好創業準備，微創鳳凰貸款最高額度200萬元，不僅低利率、免保證人、免擔保品、前2年還免利息，另搭配免費創業入門到精進的多元課程，更有輔導顧問全程陪伴，讓民眾在創業路上不孤單。歡迎有創業資金需求，年滿20-65歲女性、45-65歲男性，或65歲以下設籍離島滿3個月的成年民眾申請，諮詢專線0800-092957，或上官網http://beboss.wda.gov.tw查詢。

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