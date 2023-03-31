妹子看中醫！鼻尖發灰被勸「房事不宜過多」　一照鏡子喊：救命啊

▲女子「鼻尖發灰」，其實是她精心畫的鼻影。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

哭笑不得！大陸有一名女子日前去看中醫，被診斷出鼻尖發灰、腎氣弱，被勸房事不宜過多，讓她一頭霧水，結果一照鏡子驚覺，鼻尖發灰是早上出門前化的鼻影，想不到被醫生誤會了，經歷曝光引發一陣討論。

「我真的大喊救命！」當事人在社群平台發文，透露近日陪媽媽去看中醫，醫生對著她的臉端詳很久，後來收到診斷書，看到體格檢查部分，包括鼻尖發灰、腎氣弱，推測是房事過多導致，讓她十分不解，以為是太常熬夜，結果一照鏡子，原來醫生說的「鼻灰」，是她精心畫了半小時的鼻影。

媽媽特地交代：「年輕人不可太過放縱，要學會克制」，她連忙解釋是醫生誤把鼻影當成鼻灰了，然而媽媽一臉過來人的表情，讓她無奈表示：「這下真的解釋不清楚了」。

▲對話截圖。（圖／翻攝自微博）

貼文一出，引起熱烈討論，網友統統笑翻，「這算不算誤診」、「房事過多妝」、「難怪非洲沒有中醫」、「化個妝怎麼扯到房事了」、「不道德的笑了」、「完了～全網都知道妳房事過多了」、「肯定要素顏見中醫啊，化什麼妝啊，誤導中醫」。

不過，也不少人認為不合理，猜測只是廣告，「這是廣告號」、「確定這不是推銷卸妝油廣告嘛」、「真肯定是p的吧，醫生不可以推測寫病歷，也不可能寫這麼隱私的事」、「居然已經離譜到這個程度，還有人相信啊？」

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