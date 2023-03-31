清明節要禁慾！命理師揭「掃墓10禁忌」：小心這樣做卡到陰

▲清明節是慎終追遠的大日子。（圖／CTWANT提供）

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講求慎終追遠的清明節連假將至，許多人今天可能已經開始請假，提早返鄉掃墓祭祖。清水孟國際塔羅小孟老師透過社群平台提醒大家，外出掃墓時，有10大禁忌要特別注意，包括提醒大家，掃墓時間盡量安排在下午5點前結束回家，剛掃完墓也最好避免直接回家，墓地不宜拍照，家中有祖先牌位的人，清明連假在家最好要禁慾。

1、不要隨意進出老宅：

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民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2、掃墓要下午5：00前完畢：

掃墓要記得早上9點至下午3點最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5點後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3、不要去有祖先牌位的朋友家：

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4、掃墓完不宜直接回家：

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5、清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事、打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6、不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7、不要買鞋穿上山:

因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8、不要拍照：

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9、清明當天生日者不要掃墓：

清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10、外人不要亂拜：

不是親人是外人，記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

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