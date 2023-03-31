日本正妹拍片爆紅！遭村民騷擾差點遇襲　逃出村莊現況曝光

▲日本正妹創業失敗搬到鄉下住，卻遭到村裡男性騷擾。（圖／翻攝IG／rinninniku）

圖文／CTWANT

日本YouTube頻道《りんの田舎暮らし》近來引發關注，據瞭解頻道的經營者是一個創業失敗，而移居北海道鄉下的女子。最近她在頻道上傳影片，表示她被村裡的男性騷擾，女子越是拒絕男性邀約，謠言就跟著越多，於是在朋友的幫忙下已經匆忙逃離開村子了。

2020年至今該女子在YouTube頻道有超過49萬訂閱者，但目前仍沒有人知道她的真名，網路上除了YouTube頻道外，還有一個Instagram粉絲專頁。根據日本網友從影片中推測女子的年齡大約介於24至25歲之間，出生在愛知縣名古屋市，後來因為大學畢業，女子開起了美容美甲店，受到新冠疫情影響倒閉，女子跟朋友搬到了北海道鄉下鶴居村定居，時常拍影片上傳YouTube分享，但卻在近日上傳一段影片告知已經離開鶴居村。

從影片中可以知道女子外表亮麗，時常遭到村裡男性騷擾，女子表示越是拒絕邀約，村裡和她有關的謠言越多，最近在朋友的建議下，已經匆忙離開鶴居村，來到北海道知床半島躲避。女子在影片中提到，現在的她很安全，村裡朋友告訴女子，還好走得快，不然先前在鶴居村的房子已經被出手騷擾的那幾個男子攻擊。

女子在影片下方發出聲明稱，已在律師陪同下向警察求救，現在很安全，但不會再獨自一人回到鶴居村，請大家看到影片後不要批評鶴居村，不是鶴居村的問題，而是人跟人之間的問題。女子同時也表示，之後會在頻道告訴大家更詳細的情形，請大家不要聽信外傳謠言。

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