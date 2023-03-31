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5天連假先雨後乾！清明祭祖、出遊「挑這2天」最適合

清明連假先濕後乾。（示意圖／報系資料照）

▲清明連假先濕後乾。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

即將迎來5天的清明假期，不少民眾除了掃墓祭祖外，也會安排出遊行程，中央氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，連假剛開始陸續有短暫降雨，直至下周一（4/3）、下周二（4/4）天氣才會趨穩，不過到了開工日則有鋒面接近，北部降雨機率漸增。

中央氣象局預報員葉致均表示，明日天氣跟今天差不多，不過東半部地區、中部以北仍有降雨機率發生，周六（4/1）連假開始華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區會有局部短暫陣雨，且周六降雨相對明顯。

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氣象局表示，清明假期4月3日、4日天氣相對穩定。（圖／中央氣象局）

▲氣象局表示，清明假期4月3日、4日天氣相對穩定。（圖／中央氣象局）

葉致均指出，周日（4/2）水氣逐漸減少，直至下周一（4/3）、下周二（4/4）天氣相對穩定，僅東半部有降雨情況發生，午後中部以北山區留意局部短暫陣雨。

葉致均透露，接近開工周三、周四的收假日，預估有一波北方鋒面靠近，北部、東北部、中部、花東降雨機率逐漸提高，不過後續天氣仍要持續觀測。

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