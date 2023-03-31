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37歲男每天早餐吃三明治「健檢發現胃炎」　醫示警：增加胃癌機率

37歲男每天早餐吃三明治「健檢發現胃炎」　醫示警9習慣：增加胃癌機率

▲一名37歲男子常吃三明治當早餐，健檢竟發現胃炎。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人習慣吃三明治當早餐，沒想到這個習慣恐增加罹癌風險。一名旅居歐洲的37歲男子，早餐常吃夾火腿、培根或煙燻鮭魚的三明治，結果回台灣健檢發現胃炎。對此醫師便提醒，愛吃4種食物都可能提高胃癌機率。

根據《中時新聞網》報導，男子長期住在歐洲，飲食習慣也入境隨俗，早餐常吃夾火腿、培根或煙燻鮭魚的三明治，也常吃冷食，也會餐敘飲酒，回台灣做健康檢查，卻發現罹患胃炎，胃部也感染幽門螺旋桿菌。

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北投健康管理醫院副院長梁程超解釋，幽門螺旋桿菌主要經口傳染，傳染途徑包括污染的飲水、食物或唾液，感染後大多沒有明顯症狀，但要注意其害胃癌的產生有密切關聯。研究指出，胃癌患者有8成胃部都有感染幽門螺旋桿菌。

據了解，除了感染幽門螺旋桿菌，喜歡吃高鹽、醃漬物、煙燻處理或發霉（黃麴毒素）的食物，也會提高胃癌機率，還有抽菸、喝酒、經常發生胃炎、曾接受胃部接除手術、有胃癌家族病史，有這9種習慣或症狀，罹患胃癌的機率也較高。另外，胃癌的發生和老化也有關，好發於50歲以上長者，以男性為居多。

由於胃癌初期症狀不明顯，等到發病往往都已經是中晚期，因此「台灣癌症基金會」提醒5種預防胃癌的方法：

1.早期消除幽門桿菌的感染

2.多攝取新鮮水果及蔬菜

3.減少多鹽、氮鹽及燻烤食物

4.避免不必要的放射線波及

5.改變生活方式，減少菸、酒

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