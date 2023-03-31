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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青年僑胞寫大同電鍋食譜、買台灣鳳梨做果乾　讓台灣飲食文化走向國際

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文美國時間30日持續進行紐約行程，上午先搭車前往布魯克林，參觀台僑青年開設的「雲海嚴選」柑仔店、Win Son Bakery烘焙坊，並與紐約青年僑胞代表座談。「雲海嚴選」柑仔店創辦人林思妤、鄭衍莉販售、編寫大同電鍋食譜，用台灣飲食文化與美國交流；此外，中國禁運台灣鳳梨，她們還自費採購做成果乾到美國販售，也逛受歡迎，總統蔡英文也特別買了幾包。

「雲海嚴選」柑仔店創辦人之一的鄭衍莉說，他們要代表台灣的文化、翻譯台灣的文化給美國人看，讓更多人認識台灣。能和蔡總統對話、介紹他們在美國做的事情，讓她很興奮。

另一位創辦人林思妤說，剛剛有跟總統介紹店裡販售的果乾，還用英文寫大同電鍋的食譜，給美國人、在美台人或是不會看中文的，教他們怎麼煮台灣菜。

記者追問，有跟總統特別聊到什麼？林思妤說，他們有一款果乾，是當時中國禁輸台灣鳳梨時，他們發起群體募款籌到11萬美金，跟台灣買水果做成果乾來美國賣，有像屏東枋山小農的芒果。

至於推廣台灣食品文化，開店至今最大的感動？林思妤表示，她們一開始是電商起家，現在在紐約開一個門市，這個區大部分都不是亞洲人，但常常會有住附近的人走進來詢問，「我們可以解釋給這些不認識台灣的人，甚至會有人買大同電鍋回家煮飯，看到就會很欣慰、感動」。

林思妤說，Win Son Bakery非常受到當地人歡迎，店內賣最好就是飯糰、麻糬甜甜圈、蔥油餅等商品。

有趣的是，大同電鍋是所有台灣人成長的共同回憶，「雲海嚴選」不僅取得大同電鍋在美國的獨家販售權，還出版英文版的電鍋食譜，把大同電鍋的料理介紹給美國人、在美台人。

除了果乾之外，「雲海嚴選」還有販售御鼎興古法柴燒醬油、百年歷史的東和石磨芝麻醬、以台灣米粒釀造的高記五印醋等，宣傳到地「台灣味」不遺餘力。

▼總統蔡英文與青年僑胞座談。（圖／隨團媒體提供）

▲▼蔡英文與青年僑胞座談。（圖／隨團媒體提供）

▲▼蔡英文與青年僑胞座談。（圖／隨團媒體提供）

▲▼蔡英文與青年僑胞座談。（圖／隨團媒體提供）

▲▼蔡英文與青年僑胞座談。（圖／隨團媒體提供）

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