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碳費費率偏低！學者示警減碳誘因不足「台灣淨零失敗恐遭制裁」

▲台南市長黃偉哲推動2050淨零碳排，台南太陽光電備案量3.5GW全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲政府推動2050淨零碳排，太陽光電是重點之一，但學者認為，必須要徹底強力的減碳及除碳。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

政府在1年前提出2050淨零排放路徑與策略，但國內學者今（31）發表專書並提醒，若台灣無法跟上國際減碳路徑，可能被經濟制裁，要達到淨零排放，只有減碳不夠，必須要徹底強力的減碳及除碳，而台灣碳費費率太低，導致減量誘因不足，唯有加強政策力道，盡早落實反映外部成本的碳稅課徵，大力發展綠能政策，管制化石燃料發電促進電力結構轉型，才能有效達成2050淨零目標。

受到氣候變遷與全球暖化影響，當前科學證據都不斷呼籲，人類應該快速、深度的減碳，在聯合國氣候變遷大會提出「2050 淨零碳排」，我國政府也在一年前提出2050淨零路徑與策略。

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中央研究院環境變遷研究中心今天發表「淨零之路-台灣深度減碳」研究專書，台灣科技媒體中心協同研究專書的兩位主編，中央研究院院士王寳貫以及中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基，舉辦記者會回應政府的淨零規劃，並提出更積極的淨零路徑，呼籲台灣應把握關鍵的淨零契機，提高綠色經濟的競爭力，達到環境、環境與社會三贏的目標。

王寳貫指出，近年氣候變遷已經轉變成氣候危機，避免不可逆轉極端風險，是國際共同目標，聯合國也呼籲在2040年達到淨零，台灣雖非聯合國成員，但作為全球前20大經濟體，有義務履行減碳的道德責任，若無法跟上國際減碳路徑，將有可能被經濟制裁，而經濟制裁不只是「碳邊境調整機制」徵稅方式，也包含來自跨國企業隱性減碳壓力，例如Google、蘋果已經要求旗下供應鏈的廠商，產出商品要來自綠色能源。

王寳貫也呼籲，要做到2040年淨零排放，只有減碳不夠，必須要徹底、強力的減碳及除碳，這也不只是政府與企業的責任，更是鼓勵所有人共同轉向節省能源、減少資源浪費的社會轉型契機。

蕭代基則認為，要達成淨零碳排，需要不同政策工具的相互搭配，較常聽到的是碳稅、能源稅等各種對「壞財」課稅，以提供減量誘因，建議上述稅收應用來鼓勵「好事」，包括以抵銷弱勢群體在徵收碳稅過程遇到支出增加的衝擊，或部分稅收也應投入「除碳基金」，用於移除空氣中累積的溫室氣體，以及研究發展創新的減碳與除碳技術。

蕭代基也點出，台灣因為當前制度障礙，有些成本極低的減碳措施無法落實，例如長期能源價格偏低，難以廣泛推動各種節能投資，而台灣雖已將碳費納入《氣候變遷因應法》，但相較於國際碳價格來看，台灣受到碳費收入只能用於減碳與調適用途的法律限制，碳費費率將低至減量誘因不足，只足以讓環保署取得相關預算收入。

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