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華爾街日報：蔡總統低調訪美　與馬英九訪中成對比

▲▼總統蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎。（圖／總統府提供）

文／中央社

美國「華爾街日報」報導，總統蔡英文正進行多年來最受矚目的台灣領導人訪美行程，過境紐約期間大致上遠離公眾視線，與訪問中國的前總統馬英九受到迎接形成對比。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，當前台海緊張關係升高，許多人擔心兩岸未來恐發生武裝衝突之際，蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約。這是她自2019年年中以來首度出訪。

根據美國與中國的外交約定，台灣領導人對美國的任何訪問必須低調。蔡總統過境紐約兩晚是在審慎氛圍下進行，就連昨天接待她的哈德遜研究所（Hudson Institute），邀請函上都沒印她的名字和活動地點，而是用「一位非常特別的嘉賓」帶過。

哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，在這場閉門活動中，蔡總統討論到擴大對美貿易的機會，以及可以加強台美關係並凸顯共同價值的租稅協定。

蔡總統還談到，台灣已經從遭到俄羅斯全面入侵的烏克蘭自我防衛中習得經驗教訓。余茂春轉述蔡總統所說：「我們不會魯莽行事，但我們也絕對不會屈服於壓力。」

蔡總統昨天前往紐約布魯克林（Brooklyn）一家麵包店，在那裡告訴「華爾街日報」記者，她沒有預期要受訪。

前總統馬英九會晤大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九會晤大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

同一時間，傾向跟北京當局建立密切關係的台灣前總統馬英九本週展開為期12天的中國訪問行程，拜會了中國共產黨官員，且被官方媒體報導。

蔡總統強調，她想要傳達「台灣民主體制和經濟成就是全球的一股良善力量」訊息。然而，蔡英文與馬英九同時進行的兩場出訪卻可能造成混淆，會加大蔡英文傳遞上述訊息的難度。

台灣日益成為牽動全球局勢的熱點，這源自於中國對台灣的野心。中國國家主席習近平經常展示中國的軍事力量，以證明中國有能力控制台灣。美國則以加強對台軍事和經濟關係作為回應。

波士頓學院（Boston College）政治學者陸伯彬（Robert Ross）表示：「相較於過去，蔡總統這次訪美的政治環境大不相同。」

根據知情人士，蔡總統不會會見美國總統拜登（Joe Biden）政府高階官員。美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計下週將率其他國會議員在加州與蔡總統見面，中國揚言會對此採取措施回擊。

對於仰賴華府提供軍事裝備和防衛支持的台灣而言，保持與美國的友好關係至關重要。

中國強烈反對蔡總統出訪，並以自己的方式進行反擊，例如允許馬英九訪中，他成為1949年兩岸分治以來首位訪問中國大陸的卸任台灣總統。

中國駐華府和紐約的外交官刻意安排於蔡總統在紐約公開活動的同時，召開記者會予以譴責。載送示威人士的3部巴士在紐約尾隨蔡總統，讓他們在重要地點揮舞中國五星旗、透過擴音器抗議，人數超過舉著台灣旗幟歡迎蔡總統的民眾。

推廣連結台灣和世界理念的團體HELLO TAIWAN執行長江明信表示，儘管支持中國的人士致力阻撓蔡總統訪問美國，但她於關鍵時刻訪美有助於鞏固台灣作為主權國家的地位，儘管蔡總統沒有如此直接表達這樣的願望。

江明信還說：「台灣這個詞已經好多年幾乎無人提及。」

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