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大陸 大陸焦點 特派現場

參訪母親秦厚修母校被追星　馬英九向長沙民眾高呼：謝謝大家！

記者任以芳／長沙報導

馬前總統今（31）日下午抵達長沙第一站，與4名姊妹走訪母親秦厚修的母校周南實驗中學，離開前時校外都是熱烈歡迎的長沙民眾，馬英九也一連兩次熱情高喊，「謝謝大家！」向對面群眾大力揮揮手致意。

▲▼ 馬前總統、長沙、母親秦厚修母校周南中學、長沙民眾熱烈歡迎 。（圖／馬辦提供）

▲馬前總統參訪母親秦厚修位於長沙母校周南中學 。（圖／馬辦提供）

馬前總統今下午抵達長沙後，與4名姊妹們走訪母親秦厚修的母校周南實驗中學。今日解說員是該校老師，以一口流利的長沙話導覽，為馬一行講解該校歷史和發展淵源。

帶馬前總統和姊妹們參觀母親當年念書的地方，據了解，秦厚修女士生前擔任周南中學台灣校友會會長長達六十餘年，校史館內珍藏許多關於秦厚修女士的記錄。

▲▼ 馬前總統、長沙、母親秦厚修母校周南中學、長沙民眾熱烈歡迎 。（圖／馬辦提供）

▲馬前總統參訪母親秦厚修位於長沙母校周南中學 。（圖／馬辦提供）

▲▼ 馬前總統、長沙、母親秦厚修母校周南中學、長沙民眾熱烈歡迎 。（圖／馬辦提供）

▲馬前總統細看母親每一幅片 。（圖／馬辦提供）

根據馬辦提供照片顯示，馬前總統與姊妹把每一幅照片、文件都看得很仔細，流露出十分懷念的神情。據悉，目該校已修建過多次，規模也比秦厚修念書時擴大許多。

馬英九參訪周南中學是私人行程，沒有開放媒體拍攝。隨行人員只有馬英九和姐妹們，分別是馬以南、馬乃西、馬冰如、馬莉君。

▲▼馬英九、長沙、高呼謝謝大家 。（圖／馬辦提供）

▲馬英九向長沙民眾高呼「謝謝大家！」。（圖／馬辦提供）

參訪團離開時，周南中學校園外站滿歡迎馬前總統的長沙民眾，全部聚集在馬路對面，一看到馬前總統出來時，大家都非常興奮，不斷熱情揮手高呼，馬前總統離開前也主動停下腳步，一連幾次用力高呼，「謝謝你們！」之後揮揮手致意。

馬前總統今晚行程也是不公開，由大陸國台辦主任宋濤、湖南省政府親自宴請。根據行程安排，明4月1日前往馬英九湖南老家湘潭，當地政府提前一星期前，整修馬英九祖父馬立安的祖墳，準備迎接台灣來的老鄉貴客，家族成員都很興奮，這也是馬前總統73年來第一次回歸故鄉尋根祭祖，意義非凡。

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