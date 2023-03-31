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馬英九下半年將訪美？　馬辦回應了

▲馬英九前往武漢抗疫檔案館參訪。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九前往武漢抗疫檔案館參訪。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

前總統馬英九正在中國訪問，外傳他今年下半年將帶領馬英九基金會「大九學堂」年輕學員出訪美國。馬英九辦公室今天回應，訊息錯誤，目前無此規劃。

馬英九目前正在中國訪問，但有媒體報導，馬英九下半年將帶著大九學堂學員出訪美國，可能參訪華盛頓特區、白宮、國會山莊等地；擔任國民黨海外部主任的立委陳以信接受媒體訪問時也說，馬英九在暑假期間有可能率領青年團隊前往美國訪問，以達到既重視兩岸關係，又重視對美關係的平衡。

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