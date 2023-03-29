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大陸 大陸焦點 特派現場

風暴即將來臨！　IMF前副總裁：金融業脆弱「美聯準會停止升息」

▲▼博鰲論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲今年博鰲亞洲論壇的主題是「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

通貨膨脹仍籠罩多國，美國聯準會的升息和縮表，給全球經濟帶來外溢影響。國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民今（29）日表示，通膨下的升息令金融行業更爲脆弱，例如矽谷銀行和瑞士信貸事件，「烏雲正在聚集，風暴即將來臨」，維持金融穩定性是最重要的。

2023博鰲亞洲論壇今早舉行「通脹、滯脹與升息：鋼絲上的舞蹈」活動，朱民出席並發表觀點稱，造成矽谷銀行垮掉的最主要的原因，是其長期的量化寬松（Quantitative easing）政策，零利率時間太長，而短期美聯準增加500個基點，這兩件事情放在一起，勢必會造成危機。

▲▼ 2023博鰲論壇 。（圖／博鰲論壇）

▲朱民（右一）。（圖／博鰲論壇）

「我們進入了一個新的世界」，朱民表示，通貨膨脹會比過去更高，「我不認為能控制在2%，若要成功達到，所有的經濟學家都必須要參與其中，新世界的常規是金融穩定性第一，經濟增長性第二，通貨膨脹是第三。」

朱民認為，美國聯準會2022年太過於激進，2023年「應該會停止升息」，原因有2個，首先是金融穩定性很重要，系統非常脆弱，已經沒有空間再升息了；第二是經濟增長在放緩，負面影響在逐漸浮現。

星展銀行高博德亦表示認同，同時指出，美國聯準會的做法是對的，他們沒有太多的選擇，必須拯救經濟。

高博德指出，傳統上講，央行是「雙任務」模式，分別為就業增長和價格穩定，但現在有了第三個任務，即維持金融穩定性。

高博德表示，在過去10到15年中，每一個央行都會說「我們需要看增長和穩定」，如果出現崩潰，不會進行紓困，但每次他們都越過這個「紅線」，例如雷曼兄弟事件，再到現在的矽谷銀行，儘管它並非具有系統重要性的銀行，但聯準會別無選擇只能紓困，「這是我們必須正視的事實。」

「Fed傳聲筒」華爾街日報資深記者Nick Timiraos日前發布的推文指出，在當前的情形下，美聯準面臨是否加息的艱難決定，官員們必須在通膨憂慮和對銀行業動盪外溢效應之間取得平衡；有成員擔心若暫停升息，市場可能會懷疑聯準會隱瞞更大「不知道的風險」，升息1碼（25個基點）與否要看市場如何消化瑞信收購案而定。

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