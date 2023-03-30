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陸國防部：中俄關係超越冷戰同盟　兩軍將加強各項交流合作

▲▼中國國防部發言人譚克非，9月23日晚間宣布履新。（圖／中國國防部官網）

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／翻攝陸國防部官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部30日表示，中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，「中國軍隊願與俄軍共同努力，加強包括現有機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信。」

中國大陸國防部發言人譚克非提到， 3月21日，大陸國家主席習近平同俄羅斯總統普丁舉行了真摯友好、富有成果的會談，達成了許多新的重要共識，共同擘畫了未來兩國關係發展新的願景藍圖。

譚克非說，近年來，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係在高水平上持續向前發展，兩軍戰略溝通與務實合作不斷邁上新台階，取得新進展，不斷為兩國關係發展充實新的戰略內涵。

譚克非指出，中俄友誼，歷久彌堅。中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質。

譚克非強調，中國軍隊願與俄軍共同努力，全面落實兩國元首重要共識，進一步加強戰略溝通協調，定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，加強包括現有機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信，攜手踐行全球安全倡議，共同捍衛國際公平正義，為維護國際和地區安全穩定、服務構建人類命運共同體不斷作出新的貢獻。

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