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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

▲▼蔡英文與紐約僑胞互動。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文與紐約僑胞互動。（圖／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨啟程「民主夥伴共榮之旅」，前往友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問，並於去程及返程過境美國，其中最受矚的是預計將會見美眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。對此，國民黨立委陳以信30日接受英媒BBC節目專訪時表示，他希望「蔡麥會」除談軍事與安全合作外，能更加強化台美雙邊經濟關係。

對於中共可能反應，陳以信指出，中國大陸在中南美洲影響力逐年增加，但台灣不該與其競逐金錢外交。由於台灣的對外關係與兩岸關係有連帶影響，兩岸關係穩定時北京不會勤於拉攏台灣邦交國，但當兩岸關係惡化時北京則會加速爭奪台灣邦交國，「因此近期宏都拉斯與台灣斷交，可能只是倒下的第一張骨牌，後續恐怕還有後續效應」。

關於美國對台灣的支持，陳以信直言，美國從1979年提出一中政策迄今未曾改變，就算美國出手為台灣穩固邦交，或助台擴大國際空間，但在一中政策不變下美國不會支持台獨，而台灣與志同道合國家推動實質關係，終究不能夠取代正式邦交關係。

BBC詢及晶片供應鏈議題，陳以信指出，台積電是全世界最大半導體製廠，佔全球產能近七成，顯示台海和平穩定對全球晶片供應鏈的重要性。近期台積電赴美設廠，但在美產能僅佔在台百分之一，遠不足提供美國國內或國際市場。陳也說，如果台海發生戰爭，台積電被摧毀，全球晶片供應鏈將遭重大打擊。

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