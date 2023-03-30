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陸外交部「連兩天抗議」蔡英文過境美國！發言人：中方反覆警示

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部連兩日對蔡英文過境美國發出嚴正警告！大陸外交部發言人毛寧30日主持例行記者會，再次針對蔡英文過境美國表達立場，她指出，中方對美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文過境訪美提出嚴正抗議，予以強烈譴責。

毛寧重申，中方堅決反對台灣領導人以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸。

毛寧批評，「美台相互勾連，以過境為幌子，安排蔡英文在美從事政治活動，妄圖藉此提升美台官方往來和實質關係，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

她說，這也再次證明，當前台海局勢面臨新一輪緊張的根本原因，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意推進「以台制華」。

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持台獨，不支持兩個中國或一中一台的承諾落到行動上，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

最後，她強調，中方將繼續密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

29日下午，大陸外交部新聞發言人毛寧就對此怒批，「堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美。美方一味縱容支持台獨分裂勢力，性質惡劣。」

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