衛福部擬草案明定法規　國際牙醫表態願意配合政策

▲國際牙醫在國外已完成實習學分，歸國後須在台完成適應訓練。（圖／國際牙醫校友聯合會提供）

記者白珈陽／台中報導

立法院去年5月三讀海外牙醫師歸國政策《醫師法》規定模糊不明，是以衛福部於今年2月4日，公告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，確立詳細法規，依法施政。國內牙醫團體認為此草案有疑慮，頻發聲明表達不滿，國際牙醫校友聯合會則有不同意見，認為將「以人力需求彈性核算名額」的現有規則寫入法條才是正途，相關單位施政時才有母法依據，願意配合政府政策。

根據「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案列明，將以醫事人力需求以及相關條件來核算每年海歸牙醫參加臨床適應訓練的名額，引發國內牙醫團體不滿，近日數度召開記者會，認為政府應該限制國外學歷牙醫師以保護本土牙醫。

另外，本土小牙醫聯盟也在記者會上提出衛生署在民國98年的跨部會會議紀錄，當時國外醫學系畢業生的實習容額總容量為國內醫學生招生容額的10分之1，本土小牙醫聯盟依此為依據，要求衛福部也須將給國外牙醫師的名額限制在國內名額的10分之1。

▲國際牙醫實習畫面。（圖／國際牙醫校友聯合會提供）

國際牙醫校友聯合會表示，衛福部未將名額限定寫入法條是為了對民眾負責，每條法規都要沿用數十年甚至以上，修法曠日費時，若這次修法寫定名額，那名額不符時又要重新修法，浪費人力物力，到時又要全體民眾買單。每年按照實際情況核算人力需求來彈性制定名額才是合理且符合效益的作法。

聯合會成員洪醫師說：「本土小牙醫聯盟在記者會中提出的98年會議紀錄是針對醫師開的會議，卻拿來當作限制牙醫師的標準實屬不妥，且會議紀錄並無法律效益，在層級上比行政命令還低，不該是政府修法唯一準則。」

聯合會聲明，對此次衛福部頒布的草案已提出修改建議並發函給衛福部，但尊重衛福部對台灣醫療管控的專業並樂於配合政府政策。我們不要求政府偏袒國際牙醫，只希望對國內外牙醫一視同仁，相信衛福部會站公平公正的立場，為民眾福祉發聲，制定公平的分發方式。