　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

軍服女地鐵車廂內暴走　揮拳狂嗆：男人必須站著，坐的都是太監

文／香港01

廣州地鐵有女子疑因座位問題，與一名男子發生爭執，期間更對男子重拳出擊，還叫囂稱，「明天開始，所有的地鐵，男人必須站著。」對此，當地警方回應指，初步調查顯示，涉事女子是醉酒行為。不過，就未有通報處罰結果，有網友因此建議處以刑事拘留。

▲一名穿著軍服的女子在廣州地鐵車廂內暴走，狂毆坐在位置上的年輕男子。（圖／翻攝極目新聞）

▲一名穿著軍服的女子在廣州地鐵車廂內暴走，狂毆坐在座位上的年輕男子。（圖／翻攝極目新聞）

周三（15日），廣州地鐵4號線車廂中，一名身著道具軍服的中年女子上車後，因沒有座位而開始大聲叫囂，稱男性乘客應該全部站立、女性乘客應該全部坐下，「如果你沒有xx，你和太監一樣，那你就坐著，中國男人都是你們這樣的。」

其後，有人為上述女子讓座，惟她仍喋喋不休，「我只想說一句話，中國記住了，所有外國國家，女孩子要有位置。」期間，一名青年男子勸她「別鬼叫了」，隨後女子仍大放厥詞，二人發生口頭爭執。

女子更上前對男子頭部進行暴打，周圍乘客見狀大喊「報警」，而被打男子則全程未有還手。最後，女子被地鐵工作人員帶走，被打男子則表示無需申訴，「只是覺得她太吵了。」

周四（16日），廣州地鐵工作人員回應事件指，已有市民打電話投訴此事，目前正在核實。當地警方亦回應稱，經初步調查，涉事女子的行為是醉酒所致，事發原因正在調查，目前仍在跟進處理此事。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／淫教練狎女選手入獄2周亡　高雄監獄突遭搜索
日女大胃王大腸癌逝！「愛吃5類食物」衝擊腸道
年薪200萬老公逼「按表操課」嘿咻　人妻崩潰喊離
士檢書記官是偷拍狼！　「廁所裝針孔」檔案驚人
快訊／傅崐萁喊話「宣布參選」　侯友宜回應了
42秒片打臉普丁！　美無人機二度被澆燃油
殯儀館燒錯屍！　家屬拜錯人傻眼怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美「死神」無人機墜毀三種可能　宋忠平：也可能實施強大電磁干擾

最快5天送達　福建上線台灣至大陸「專線快遞」

陸統一加強年輕黨員涉台方向　宋濤：用好對台工作戰線紅色資源

秦剛與烏克蘭外長通話　籲不要關死政治解決大門

軍服女地鐵車廂內暴走　揮拳狂嗆：男人必須站著，坐的都是太監

2歲男孩鉗子夾GG噴血　險成「最年輕公公」！媽又氣又好笑

回收伯露宿垃圾堆　一查竟是股神「擁3棟房產」身家破5千萬

陸發布《黨和國家機構改革方案》　確認組建中共中央港澳辦

學生「罰站20分鐘」抽搐倒地亡！老師只顧上課　醫歎錯過搶救時間

公公坐客廳逗孫子！「1部位」伸進寶寶嘴裡　人妻看監視器氣炸

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

民雄鄉建國路車禍

美「死神」無人機墜毀三種可能　宋忠平：也可能實施強大電磁干擾

最快5天送達　福建上線台灣至大陸「專線快遞」

陸統一加強年輕黨員涉台方向　宋濤：用好對台工作戰線紅色資源

秦剛與烏克蘭外長通話　籲不要關死政治解決大門

軍服女地鐵車廂內暴走　揮拳狂嗆：男人必須站著，坐的都是太監

2歲男孩鉗子夾GG噴血　險成「最年輕公公」！媽又氣又好笑

回收伯露宿垃圾堆　一查竟是股神「擁3棟房產」身家破5千萬

陸發布《黨和國家機構改革方案》　確認組建中共中央港澳辦

學生「罰站20分鐘」抽搐倒地亡！老師只顧上課　醫歎錯過搶救時間

公公坐客廳逗孫子！「1部位」伸進寶寶嘴裡　人妻看監視器氣炸

最強嬌點！AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住惹議

減少公墓及雜草火警　南消二大聯手區公所努力防災！

快訊／金牌教練狎女選手入獄2周亡　高雄燕巢監獄突遭檢調搜索

「地方盛傳謝國樑不想蓋基捷」　林右昌勸務實點：有很多方法能解決

有機農場小開染毒癮賣大麻「只收泰達幣」　警抄出大批吸毒用具

接連掉槍顯示未落實SOP　二膽兵事件需要的不是臆測

新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

海堤釣魚路太窄「車輪卡水溝」　枋寮暖警合力猛推助脫困

女性教召來了！首梯5月入營報到　無差別戰技複訓「5至7天」

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

大陸熱門新聞

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

回收伯竟擁3棟房產　身家破5千萬

21歲網紅載女伴隧道飆重機對撞身亡！父淚曝肇責

軍服女地鐵車廂內暴走 揮拳狂嗆：男人必須站著，坐的都是太監

2歲男孩「鉗子夾GG」噴血　媽又氣又好笑

父母過世　2孩斗內花光死亡賠償金

港調查「家用監視器」9款資安出現漏洞 小米、TP-Link都上榜

「租女友」夯爆！兼職正妹曝：一天可賺破萬

公公坐客廳逗孫子！「1部位」伸進寶寶嘴裡

男殺5貓　遭圍毆「逼吃貓屎」大便抹臉

漁夫捕獲1公尺長生物全身閃銀光　真實身分曝

陸版ChatGPT發表…股價立馬跳水　

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

更多熱門

相關新聞

研究：「多看帥哥美女」增強記憶力！超羞原因曝

研究：「多看帥哥美女」增強記憶力！超羞原因曝

喜歡看面容姣好的俊男美女，可謂人之常情；不過經常觀看高顏值異性或偶像，竟可能對大腦有潛在好處？《Evolutionary Psychology》研究指稱，觀看高顏值的異性照片，可以短暫提升記憶力與認知能力，且同樣的效益在男性與女性上都有所相關。

影片曝！15歲少年被推落月台　火車下秒輾過

影片曝！15歲少年被推落月台　火車下秒輾過

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

曖昧ing「做這6行為」直接冷掉！濫交、外表噁心都中了

曖昧ing「做這6行為」直接冷掉！濫交、外表噁心都中了

超愛面子　卻願意為愛低頭TOP3星座

超愛面子　卻願意為愛低頭TOP3星座

關鍵字：

地鐵車廂揮拳讓座座位爭議兩性喝酒

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面