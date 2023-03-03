矽膠人頭當練習就開業！美白牙齒+淡化乳暈　越南妹當密醫慘了

▲越南籍陳姓女子無照從事醫美療程所使用的器材。（圖／移民署提供）

記者劉昌松／台北報導

越南籍陳姓女子2022年9月依親名義來台後，自行透過臉書粉絲專頁刊登廣告，宣稱可到府服務，進行美白牙齒、淡化乳暈等醫美行為，其中美白牙齒收費1萬2000元到1萬6000元不等，使用的是一般網路買來的美白藥劑，移民署新北市專勤隊獲報後前往查緝，還發現陳女自行購買矽膠人頭模型當練習工具，台北地檢署3日依違反《醫師法》起訴陳女。

▲移民官搜扣陳女(左)的醫美器材。（圖／移民署提供）

全案是新北市專勤隊與保三總隊查緝失聯移工勤務時，發現1名女姓越南移工與陳女詢價預約相關訊息，因此成立專案小組，經過幾個月的蒐證後，持法院搜索票前往陳女位於台中的住處執行思索扣押，當場扣得牙齒美白藥劑、美齒器材及矽膠人頭模型等證物，陳女坦承沒有醫師資格，但否認有位人詩作醫美療程。

▲陳女利用矽膠人頭練習醫美療程。（圖／移民署提供）

陳女辯稱臉書粉絲專頁是越南的牙醫師設立，她本身提供的服務只是1200元的擠痘痘送美齒療程，介紹的美白牙齒、磁模牙齒的臉書粉絲專業，是她認識的越南牙科醫師所設立，她只負責攬客及介紹在台越南人返國後，去牙醫師位於河內的診所看診，她從中收取回饋獎金，並宣稱來台後只接了4組客戶就被查獲，檢警不採信陳女的說詞，認定她涉嫌無照行醫，依違反《醫師法》起訴。