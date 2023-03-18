桃園稽查中醫密醫亂針灸「患者還躺床上」　恐挨罰最高150萬

▲桃園市衛生局3月上旬在桃園區永安路查獲男子在民宅為患者針灸治療，衛生局稽查人員指出，該男子未具中醫資格，現場還有患者躺在診療床上。（圖／市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局日前接獲檢舉，桃園區永安路民宅有不具醫師資格人士為病患針灸治療，稽查人員於3月初到場稽查，果然發現該名男子正在為患者進行針灸，現場查獲大量未經衛生福利部許可之針灸針、艾條等醫療物品，還有使用過的針灸針與艾條等物，男子坦承未具中醫資格，全案已函送司法單位調查。

衛生局指出，根據檢舉3月3日稽查人員前往桃園區永安路某民宅，發現該名男子正為患者進行針灸治療，由於男子坦承不具中醫師資格，根據醫師法第28條規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下之罰鍰。

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▲桃園市衛生局在桃園區永安路查獲密醫為患者針灸治療，現場起出針灸醫療器材、艾條等器材。（圖／市府衛生局提供）

衛生局強調，部分民眾誤信不實傳言等因素尋求未具醫師資格人員進行醫療，經衛生局移送法辦之密醫案件統計，2021年共查獲7件、2022年共查獲3件，其中以製作假牙案件6件為最多。中密醫醫案件多見其使用自行自國外網站購買輸入未經衛福部核准之醫療器材與藥品，衍生使用偽禁藥問題，其品質堪憂。

▲桃園市衛生局在桃園區永安路查獲密醫為患者針灸治療，現場起出大批針灸醫療器材與藥品。（圖／市府衛生局提供）

衛生局呼籲，合法醫療機構會刊登醫療機構名稱、開業執照，醫療人員會配戴執業執照，民眾有就醫需求應找合格醫師，勿因價格低廉選擇密醫，以免器械消毒不完全，增加各項傳染病風險（如C肝），以及後續可能衍生醫療糾紛事件。

衛生局建議，民眾尋求醫療服務需「停、看、聽」，「停」：可請醫療機構指出藥品及醫療器材標示上的許可證字號。「看」：運用食品藥物管理署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統網頁查詢相關資訊，確認產品登錄核准的資料。「聽」：妥善與醫師溝通，確實瞭解療程效果，選擇適合療程，切勿輕信形形色色醫療廣告或行銷手法衝動接受醫療服務。