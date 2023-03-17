選策會成員引發爭議　「非必要單位」謝龍介：有爭議就擱置

記者林悅／台南報導

國民黨選策會成員名單引發爭議，不少藍營議員跳腳，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」，而爭議人士前台南市議長李全教直接請辭，謝龍介則婉拒進入選策會。對此，謝龍介今天出面強調，選策會並非2024年選舉的必要單位，國民黨原本就有提名審核機制，目前選策會成員有爭議，可以先擱置，有爭議可以改正。

▲謝龍介指出，國民黨原本就有提名審核機制，目前選策會成員有爭議，可以先擱置，有爭議可以改正。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨前台南市議員謝龍介17日指出，2024年重返執政，救民於水深火熱，是國民黨的最高戰略，選策會成員問題引起社會爭議，這就代表背離民意，侯友宜市長對選策會也提出意見，其實黑金會以各種不同形式存在在各政黨，像民進黨台南光電黑金問題，國民黨更要小心迎接黑金挑戰。

謝龍介說，國民黨秘書長徵詢他對選策會的意見，他認為此時選策會有爭議，可以先擱置，國民黨對選舉本來就有提名審核機制，像中常會也常開會討論，並不一定要選策會。有人說到侯友宜市長承擔責任的問題，他認為侯市長跟他一樣，一定可以做到比黨交付的責任，而且只有多不會少，這是黨內人士都很清楚的事，不是個人可以指指點點，不是個人說的算，大家一起承擔責任，這樣也很好。

謝龍介表示，對他未來的去向，一切都還在評估，每個步驟、策略、每個選舉都會評估，一切都以國民黨獲得勝利的最大化為原則。