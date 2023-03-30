顏寬恒1000萬交保　他列民進黨「交保行情表」：陳水扁才200萬

▲顏寬恒、陳水扁。（圖／記者許權毅攝、翻攝自陳水扁臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前立委顏寬恒28日被台中地檢署以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳，高額的交保金被藍營人士批不符比例原則。對此，國民黨前台北市議員羅智強29日就在臉書列出民進黨政治人物的交保金「行情表」，顯示出當年前總統陳水扁涉貪，國務機要費等數罪併罰20年，交保金也才200萬。

羅智強先以「顏寬恒1000萬交保、陳水扁200萬交保」為例表示，顏寛恒被檢方以涉偽造文書、竊占國有地，求以1000萬交保金，但司法案件的事實如何？有待釐清，他認為，反正在顏寬恒選立委前，司法即動作頻頻，是否意圖影響選舉，大家可以判斷，但對最高本刑5年以下之罪，1000萬的交保金，相較於民進黨權貴所涉更重之刑，這麼「瞧得起」顏寬恒的交保金，顯然不符比例原則。

羅智強也列出民進黨政治人物的交保金「行情表」顯示，陳水扁涉貪，國務機要費等數罪併罰20年，交保金 200萬；台南市議長邱莉莉涉賄選，最高本刑10年以下之罪，交保金150萬；前立委賴勁麟內線交易，最高本刑10年以下之罪，交保金30萬；前立委陳賴素美詐領助理費12年，最高本刑10年以下之罪，交保金70萬；議員賴秋媚涉賄選，最高本刑10年以下之罪，交保金30萬；議員潘淑真涉賄選，判刑2年6個月,交保金10萬，最後棄保潛逃；前車城鄉長林錫章涉貪污，判刑14年半，交保金50萬，最後棄保潛逃；前鄉長蔡志和涉貪污，判刑8年，交保金100萬，最後棄保潛逃。

羅智強不禁大嘆，看完這樣的「行情表」，再看看顏寬恒的1000萬交保金，本案檢察官心中有無「藍綠」，是不是有政治目的的司法清算，還不清楚嗎？