網傳想跟迦納建交遭鯨吞上億？　外交部：虛構錯假訊息

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

社群平台近期出現「究竟誰在搞金援外交？」文章，指控蔡政府有意在與宏都拉斯斷交前和西非迦納建交，卻被外交掮客「鯨吞」上億元，仍建交無果，國安局長蔡明彥30日表示，這非常像傳統中國大陸認知作戰手法；外交部發言人劉永健也譴責這項說法，強調相關爆料皆屬虛構，這種惡意引用附和境外親中媒體的錯假訊息，打擊台灣的外交空間。

時值台灣與宏都拉斯斷交，總統蔡英文出訪中美洲友邦並過境美國的時間點，近期網路卻出現「究竟誰在搞金援外交？」文章，在多個Facebook粉絲專頁流傳，網媒警政時報也轉載相關報導，以繁體、簡體交錯文章指控蔡政府搞「金錢外交」，透過黃姓台商向迦納決策高層送出300萬美元，另捐助2000萬美元幫助迦納償還公共債務，盼藉此互設代表處、甚至與迦納建交，最終因迦納國會存在不同意見，該計畫戛然而止。

民進黨立委羅致政今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時關切此一傳言，蔡明彥回應說，這非常像傳統中國大陸認知作戰手法。

此外，劉永健稍早在外交部例行記者會答覆媒體提問時也表示，相關爆料皆屬虛構，這種惡意引用附和境外親中媒體的錯假訊息，打擊台灣外交空間的做法，刻意與事實不符合的消息混淆視聽，外交部予以譴責。