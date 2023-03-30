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蔡英文抵達紐約　新任AIT主席接機、美政要出席僑宴

▲蔡英文飛抵紐約，蕭美琴、AIT處長羅森伯格接機。（圖／總統府攝影聯誼會提供）

▲蔡英文飛抵紐約，蕭美琴、AIT處長羅森伯格接機。（圖／總統府攝影聯誼會提供）

文／中央社記者溫貴香紐約29日電

總統蔡英文今天啟動「民主夥伴共榮之旅」，美東時間29日下午抵達紐約進行過境外交，3月甫接任AIT主席的羅森伯格接機、首次與蔡總統同框；總統晚間將出席僑宴，預計有美方政要與會。

蔡總統29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

總統府副秘書長張惇涵在專機抵達紐約JFK甘迺迪國際機場前向隨團媒體說明表示，專機抵達後，依慣例美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、駐美代表蕭美琴、駐紐約辦事處長李光章等3人，將登上專機迎接蔡總統及訪團成員。

張惇涵指出，總統下機後會直接前往下榻飯店，在紐約期間除公開行程，也有安排會晤行程，府方將做適時會後轉述。

張惇涵表示，29日紐約主要行程，是出席當地時間晚間7時的僑宴，宴會上除台僑外，也會有美國政要出席，「應該會蠻精彩豐富」。

針對此次民主夥伴共榮之旅，黨政人士詮釋，總統此行走出穩健、民主、世界3條台灣主流民意路線，例如過境洛杉磯將與美國眾議院議長麥卡錫會晤，經過綿密籌劃，與美方共同控管可能的中國風險，展現處理國際事務的穩健、務實，更為台灣贏得國際支持。

此外，國安人士表示，為壓縮蔡總統過境美國可能帶來的國際效應，根據台美治安情資，中國駐美大使館日前接獲中國外交部訓令，要求紐約、洛杉磯兩處總領事館動員當地中國僑民，成員包括兩岸統派人士的和統會及幫派份子「紅藍合流」，準備在蔡英文過境期間，進行各種陳抗騷擾。

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