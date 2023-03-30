蕭美琴首度以駐美代表身分接待蔡英文　讚僑胞讓台灣在美國更有尊嚴

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文睽違3年出訪友邦，於美國時間29日過境紐約，首場公開活動就是出席僑宴與紐約僑界互動。駐美代表蕭美琴致詞說，非常榮幸能夠首次以駐美代表身分，歡迎蔡英文總統過境美國；蕭說，台灣這幾年歷經非常複雜的國際情勢跟戰略環境，但有蔡英文總統踏著非常穩健的步伐帶領國家，讓台灣的民間活力、民主、科技創新，能夠在國際上讓所有台灣人感到自豪與自信。

蕭美琴說，今天真的非常榮幸能夠第一次以駐美代表身分，歡迎蔡英文總統過境美國，這個榮幸應該是屬於所有的僑胞，因為台灣近年來在跟美國關係互動的過程中，「除了非常辛苦的外交人員外，應該就是我們每一位Taiwanese in America、我們所有僑胞，搭起橋樑、出錢出力，讓台灣在美國能夠更有尊嚴，讓台美關係能夠更緊密」。

蕭美琴說，不管是安全、經濟還是國際參與，每一個面向都可以看到僑胞、各位鄉親的付出，「所以我也要代表所有在這邊打拼的外交官，感謝僑胞對外交工作的支持與鼓勵」。

蕭美琴說，台灣這幾年來歷經非常複雜的國際情勢跟戰略環境，但是台灣有蔡英文總統踏著非常穩健的步伐，帶領這個國家一步一腳印的穩健向前，在國際上開拓更大的空間，讓台灣的民間活力、民主、科技創新，能夠在國際上讓所有台灣人感到自豪與自信，「我相信這都是全世界台灣人共同的期待，也是我們大家一起努力的目標」。

蕭美琴說，今天在座的不只是紐約、紐澤西的，甚至有遠從賓州、華府過來的朋友，「真的非常謝謝你們，大家一起繼續為所有在美國的僑胞，繼續加油、繼續鼓勵」。

另外，受邀出席的紐澤西州州長墨菲（ Phil Murphy）表示，他和太太去過台灣很多次，紐澤西州和台灣過往就有所交流，也共享文化和夢想。在紐澤西州擁有多元族群，有很多人種和文化，其中可以看到很多台灣餐廳，今晚與蔡英文同台，雙方會維持友誼、強化夥伴關係。