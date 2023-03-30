不排除蔡英文返台共軍大規模集結　蔡明彥：不至像裴洛西時那麼大

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」於4月5日過境洛杉磯時，將與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）進行會談，但中國國台辦表示若兩人接觸，必將採取堅決回擊。對此，國安局長蔡明彥今（30日）表示，據國安局掌握的中共軍事動態，目前沒有異常，但不能排除蔡英文回台時，中共同時在海上、空中大規模集結。蔡明彥也說，中共此次可能採取的舉動，應不至於像去年8月時任美眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時那麼大。

蔡明彥30日上午赴立法院外交國防委員會進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國民黨立委江啟臣詢問蔡明彥，蔡英文此行會否有政治上的「驚喜」？蔡明彥回應，台美之間有非常密切聯繫、每個環節有細緻討論。江追問，是否認為美方此次處理蔡英文過境特別緊張跟謹慎？例如美亞太助卿取消與記者簡報蔡過境，這過去沒有發生，是否了解原因？蔡明彥說，傳統上安排元首過境，雙方本來就非常謹慎，尊重美方安排。

對於國台辦說若蔡英文見麥卡錫將堅決回擊，蔡明彥答詢，國安局認為這次中共可能採取的舉動，應不至於像2022年裴洛西來台時那麼大，主因是蔡英文是在美國會見麥卡錫，這跟麥卡錫到台來，政治複雜度沒那麼高。

江啟臣詢問，國安局如何評估國台辦的「堅決回擊」？會否拉高繞台、擾台的頻率？蔡明彥回應，有兩部分：一個是中共的戰備警巡可能數量、強度會增加；第二是進行可能的實戰演訓。江啟臣追問，會否蔡英文回台時，中共同時在海上、空中大規模集結？蔡明彥回應，這種可能性不能排除，中共現在就於南海進行兵力集結跟演習。

江啟臣也問國防部軍情局，有無掌握相關情報？怎麼評估「堅決回擊」？軍情局長楊靜瑟說，國防部會以實質收穫的情資來作回應。蔡明彥則補充，國安局關注的中共軍事動態情資，包含陸、海、空、二砲、電戰、陸航，所有情資國安局都嚴密監控，「目前沒有異常」，但會做最壞打算。