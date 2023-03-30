總統過境簡報臨時喊卡？　他揭內幕：沒取消！因整理需求而延後

▲總統蔡英文出訪友邦。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文29日出訪中美洲友邦並過境美國，但在行前突然傳出，美國國務院亞太助卿康達臨時延後針對蔡總統過境的簡報。對此，民進黨台北市議員趙怡翔30日指出，他與美方朋友查證後了解，這項簡報沒有取消，是因為資料片整理需求而延後，並強調「這跟蔡英文所接受的禮遇一點關係都沒有。」

對於國務院是否將「總統過境簡報」取消，趙怡翔表示，經與美方朋友的查證，這項過境簡報是針對媒體的需求而非訪團成員，也就是說，這純粹是一個對媒體的「背景說明會」，主題是美國長期對台灣總統過境的政策與立場，跟訪團行程無關，而國務院也已經應媒體的需求，先以電郵及其他方式回覆。

趙怡翔說明，這項簡報沒有取消，是因為資料片整理需求而延後。據他瞭解，美方認為外界有許多對美國政策不熟悉的地方，因此還是有規劃擇期辦理簡報，不會取消，而這跟蔡英文所接受的禮遇一點關係都沒有。

趙怡翔也提及，前總統馬英九過境時，媒體無法採訪或發稿，要等離境後才等發佈，所有行程必須低調，甚至在僑宴場合還不能帶手機，以避免有人拍照。所幸近年在大家努力下，這些不合理規範已經被打破。

趙怡翔認為，此次行程是近年來最受國內外矚目的訪問，包括蔡英文將在紐約接受哈德遜研究所頒發獎章、在洛杉磯參訪保存「六項保證」原文的雷根總統圖書館，並與美國眾議院議長麥卡錫會晤。他強調，「蔡英文是我們的民選總統」，她在台美關係上所達成的成就，反應的不只是兩國的價值同盟，更代表各國對台灣的認識與友誼持續在提升。