「站在民主第一線」出席紐約僑宴　蔡英文：台灣越安全、世界就越安全

▲蔡英文與紐約僑胞互動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文睽違3年出訪友邦，途中在美國時間29日過境紐約，首場公開活動就是出席僑宴與紐約僑界互動。蔡英文在致詞時向僑胞報告，疫情延燒3年以來，台灣的3個改變，包括打造更有韌性的台灣、台灣國際地位提升以及外交關係有很多重要突破。蔡強調，會和所有民主夥伴攜手合作，繼續堅定地走在民主自由的道路上，而海外鄉親都是支持台灣走向世界最溫暖、最強大、最堅定的後盾。

蔡英文說，謝謝大家的支持，大家都是台灣在海外最重要的力量，台灣現在情況也需要大家繼續打拼，希望在美國這邊有更多朋友給台灣支持；她笑說，因為選舉過一陣子了，「所以我的台語有一點生疏，所以後面要用中文談話」

「這次是疫情發生以來的第3年，第一次的出訪。」蔡英文表示，剛才跟各位介紹有4位立委跟著我們來這次的行程，藉這機會也要向大家報告3年來很多重要的進步與改變。

首先第一個改變，蔡英文說，政府一步一步打造出更有韌性的台灣，疫情讓全世界經濟都受到很大的影響，但是台灣的經濟依然是成長的，政府稅收增加，也積極投入很多建設，所以我們福利照顧有進步、育兒津貼有增加、年輕人加薪減稅、長輩的長照2.0都很用心在做。

「我們的國防也有進步。」蔡英文表示，國艦國造、國機國造，也都提升台灣自我防衛的力量；另外，也強化全民國防的量能，不論是平時救災或是暫時的動員，各種調度都能更即時、更精準到位。

蔡英文表示，面對疫後經濟挑戰，政府也透過疫後特別預算協助最容易受到影響的中小企業、弱勢族群、年輕朋友，一起度過難關，走向疫後經濟復甦。

蔡英文還提到，近2年的通貨膨脹也衝擊到台灣，所以在這次的特別預算也編了一筆每一個人發6000元讓大家減輕生活負擔。她笑說，不曉得在美國台灣人是不是可以領？這個沒人問過她，要回去查一查；但一旁有幕僚提醒，是有戶籍就可以領。

蔡英文強調，「台灣有實力也有能力因應各種挑戰，我們要一步一步更有韌性、更堅韌的台灣。」

蔡英文說，第二個改變，是台灣越來越受世界矚目，中華民國台灣在全球地位也越來越重要，3年來台灣的防疫表現在國際上獲得許多關注和肯定，相信在海外也一定有感受，「全民團結防疫，我們不只守護國人健康，我們行有餘力也幫助許多國家，當台灣遇到困難時，很多國家也幫助台灣，民主夥伴攜手合作創造善的循環」。

另一方面，烏俄戰爭、美中貿易局勢還有各種不確定因素，都加速全球供應鏈重組，日本、東南亞，甚至歐洲國家都越來越積極跟台灣合作；台積電到亞利桑那州鳳凰城設廠，不只是台美經貿合作的展現，更代表台灣科技的實力向世界延伸。全世界越來越關注台灣，也越來越需要台灣，世界正走進台灣，台灣也正走向世界。

「第三個改變，台灣在外交方面有很多進展。」蔡英文說，台灣跟美國的關係比以往密切，今天新任AIT主席羅森柏格也特別到場，她是有史以來最年輕的AIT主席，台美關係不斷深化，3年來的經貿、交流、安全三面向都有所進展。

「而在雙方交流方面，從台灣旅行法到台美交往準則的修訂，台美許多交往限制也逐漸放寬。」蔡英文說，大家也看到，這幾年來美國都有許多重要人士來台訪問，用行動對台灣展現堅定支持，也促進雙方在各領域的實質交流。經貿合作方面，台美21世紀貿易倡議已完成第二輪談判，希望今年完成這項談判，台美也透過經濟繁榮夥伴對話持續深化夥伴關係。

蔡英文說，在安全合作方面，美國國會這幾年通過多項重要決議案，支持台灣強化自我防衛的能力，拜登政府任內也9度宣布對台軍售，感謝美國政府依照台灣關係法及六項保證，落實對台灣的安全承諾，支持台灣充實自我的防衛能力，台灣也一定可以和美國及其他夥伴共同全力守護區域和平穩定。

「台美關係的進步，要感謝海外鄉親的努力。」蔡英文說，海外僑胞不斷為台灣奔走，讓國際上的朋友聽到台灣的聲音，台灣才有這樣的聲音，「感謝各位的付出，這幾年來台灣讓國際社會感受到，我們遇到威脅壓力時不挑釁也不屈服，展現自我防衛的意志和決心，以及沉著冷靜控管風險」。

蔡英文強調，台灣有能力維護區域和平穩定，更有決心守護我們堅持的價值跟生活的方式，台灣站在世界民主陣線的第一線，台灣人越團結、台灣就會越安全；台灣越安全，世界越安全。蔡強調，會和所有民主夥伴攜手合作，繼續堅定地走在民主自由的道路上。相信海外鄉親都是支持台灣走向世界最溫暖、最強大、最堅定的後盾。