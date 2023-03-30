蔡英文傳見麥卡錫　陸：汲取裴洛西的錯誤教訓！

▲美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」訪問，並傳出將在過境美國期間與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。對此，中國駐紐約總領事黃屏30日撰文批評，麥卡錫如不汲取裴洛西的錯誤教訓，無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係。

黃屏在文中表示，台灣問題對中美關係的極端重要性和高度敏感性如何強調都不為過。今年「兩會」期間，國務委員兼外交部長秦剛就中國外交政策和對外關係回答中外記者提問時再次闡明，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。

▼總統蔡英文出訪友邦。（圖／總統府）



黃屏指出，中方之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政，「中國人民有權問：為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八·一七」公報向台灣售武？為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂「摧毀台灣」的計劃？」

黃屏強調，美眾議長麥卡錫據報有意同竄美「過境」的台當局領導人會面。麥卡錫眾議長如不汲取前眾議長裴洛西的錯誤教訓，無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無疑將重蹈覆轍，進一步損害兩國關係，「中美人民擁有密切聯繫和共同利益，麥卡錫眾議長打「台灣牌」帶來的惡果將不得不由期盼中美友好的兩國普通民眾承受。」

黃屏還說，過去五十多年的歷史經驗證明中美合則兩利、鬥則俱傷，「作為中國駐紐約總領事，我最深切的期盼和最真誠的願望就是化解中美兩國分歧、促進兩國民心相交。隨著中美採取措施，逐步放寬疫情管控限制，中美有望迎來雙方經貿、文化和人員等交往新增長。在此關鍵時刻，任何負責任的政客均應避免利用台灣問題干涉中國內政，破壞兩國關係的政治基礎。」