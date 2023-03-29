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台南好市多格鬥賽　帽T男對決背包阿伯！他遭掐脖子「壓在地上打」

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣民眾喜愛，許多人休假、下班後逛街的好去處，不過台南好市多29日發生一起顧客互毆事件，兩人情緒激動到不斷朝對方的臉部出拳，直到有熱心民眾介入，分開並安撫雙方，才結束衝突，整個過程都被附近民眾拍下。

事件發生於29日下午5點30分左右，一名身穿帽T的男子在台南好市多與一名背包阿伯發生糾紛，兩人一言不合直接在店內大打出手，雙方一邊大罵三字經，一邊不斷朝對方的臉部出拳、試圖掐住對方脖子。火爆的場面讓旁邊正在購物的客人嚇到趕緊躲避，還有人大喊「不要打架啦」，但情緒激動的2人完全聽不進去。

▲▼台南好市多格鬥賽。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

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▲台南好市多29日發生客人互毆事件，帽T男把背包阿伯壓在地上打。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

兩人互毆數秒後，開始手抓手對峙角力，這時帽T男突然伸腳把阿伯絆倒，接著壓制上去並試圖要朝阿伯的臉部出拳，阿伯則倒在地上不斷伸手反抗，所幸下一秒有熱心民眾介入，分開並安撫雙方情緒，雙方才收手結束衝突，整個過程都被附近民眾拍下。

臉書粉絲團「黑色豪門企業」29日上傳影片後，馬上吸引許多網友熱烈討論，有人說「感覺是在跳探戈」、「對面剛好第五分局」、「怎麼沒廣播請支援輸贏」、「灰衣年輕人放倒大叔後，似乎理智恢復沒下狠手，不然鐵定見血」、「我以為在跳國標舞」、「超好笑的打架」。

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