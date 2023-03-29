好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

▲不少會員被這款布丁的鋁箔蓋割傷。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多一款甜點傳「傷人災情」！有會員貼出一張照片，直誇該甜點很好吃，「但是撕鋁箔蓋時要小心，我弟和我都被割傷了……」貼文一出，就有人也哀號，「這真的超利，我也被割過」、「被割過+1，之後要吃都很小心」、「被割過+1，傷口超深的！」還有媽媽直呼「我兒子也被割傷」，心疼孩子受傷。

這名女會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，「這個布丁好吃，但是撕鋁箔蓋時要小心，我弟和我都被割傷了……」就有人納悶反問，「這是什麼黃金刀布丁呀？」「所以，這是哪個產品？」

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有眼尖會員馬上認出原PO買的是「Marie Morin Creme Brulee 焦糖布丁」，8入的價格應為469元，雖然一杯要近60元，但甜點原產地是加拿大，還用精美玻璃杯裝，吃完可以重複使用，還是吸引不少人購買。

貼文一出，就有一票苦主也秒現身，「這烤布蕾的鋁箔包裝真的很有事（很不容易撕開）」、「原來不是我的手有問題」、「我兒子也被割傷」、「我也被割傷過」、「這真的超利，我也被割過」、「不只是它，紙箱也會，要小心。」還有會員抱怨，「我比較在意的是碗上面會留一堆殘膠，很難用掉。」

由於留言處一片災情，有網友忍不住直呼，「玫瑰都是帶刺的，好吃的布丁也會傷人」、「它展現自我保護的功能」、「真·再吃就剁手」、「監獄發這款布丁下去，就可以全員逃脫了。」有人則建議，「拿吸管刺進去，用吸的」、「一把小刀把鋁箔解開就好了。」