辦好市多卡！他看傻「怎給這種的」　內行曝用途：來頭不小

▲原PO辦好市多聯名卡，意外多收到一張神秘會員卡。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

好市多與國泰將在8月7日終止合作，因此許多會員也陸續申辦富邦聯名卡。不過有男網友透露，最近順利收到好市多世界卡之外，還額外拿到一張神秘黑卡，讓他困惑求問「為什麼給我這種的？」文章引發討論，一票人驚呼「這是另類的炫富嗎」，更有眼尖網友表示，收入達200萬以上才能辦。

一名網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，上頭除了富邦好市多聯名卡，還有一張黑色外觀，並印有金色字樣的「Priority Pass」卡，讓原PO不禁埋怨「只想辦一般的好市多卡，為什麼給我這種的？」

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文章曝光後，引來一票網友笑虧原PO來頭不小，「看到那個WORLD就是實力雄厚」、「這張卡額度有七位數嗎」、「這是另類的炫富嗎」、「再厲害也是只能帶一個人」、「上面那張這能幹嘛？上次收到我直接丟垃圾桶」、「買東西有比較便宜嗎」。

也有內行直呼，「PP卡出國滿好的，可以免費去貴賓室」、「Priority Pass 超好用耶，幾乎全世界的機場貴賓室都可以免費進去」、「年薪200萬、存款450萬或不動產、股票總值2500萬才能辦耶」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆怨公社）



實際查看富邦官網，好市多聯名世界卡年收入達200萬以上，年費5000元（年度消費達36萬元，正附卡合併，享次年免年費）。而Priority Pass稱作「新貴通」，申辦方式部分，是銀行方主動寄發「新貴通」會員卡，並指出Costco世界卡享歸戶8次（正、附卡合併計算）免費使用機場貴賓室禮遇或國內機場餐廳套餐禮遇。